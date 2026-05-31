Le Club de Bruges attend la bonne offre : un grand club turc revient à la charge

Le Club de Bruges pourrait réaliser plusieurs grosses ventes cet été. Parmi les joueurs les plus convoités figure Raphaël Onyedika, suivi par plusieurs clubs étrangers.

Raphaël Onyedika est de plus en plus proche de quitter le Club de Bruges. Le milieu nigérian conserve une belle cote sur le marché et plusieurs clubs suivent attentivement sa situation. Un intérêt qui ne date pas d'hier, puisque son avenir alimente les rumeurs de transfert depuis un bon moment.

Onyedika entame sa dernière année de contrat. La direction brugeoise sait qu'elle devra le vendre cet été pour éviter un départ libre dans un an. Le Club souhaite plus de 20 millions d'euros pour le laisser partir.

Raphaël Onyedika intéresse de nombreux clubs

La valeur marchande du Nigérian de 25 ans est estimée à 23 millions d'euros. West Ham et Galatasaray ont été les clubs les plus cités ces dernières semaines.

Selon le Daily Sport Nigéria, Galatasaray avait pris ses distances dans ce dossier et ne figurait plus parmi les prétendants. Une information contredite par plusieurs médias turcs.

Galatasaray remet la pression pour Raphaël Onyedika

Selon Fotomaç, Galatasaray est revenu à la charge pour Raphaël Onyedika. Le club stambouliote aurait formulé une offre revue à la hausse, avec un montant de transfert potentiellement plus important. Les Turcs espèrent prendre une longueur d'avance sur la concurrence afin d'attirer Onyedika.





Le Club de Bruges ne verrait pas d'un mauvais œil une poursuite de la surenchère entre les différents prétendants, dans l'espoir de maximiser le montant du transfert. Ces derniers mois, le Nigérian n'a plus autant joué. Les Brugeois n'ont pas l'intention de brader leur milieu de terrain.