Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/05: Fernandez Pardo

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Fernandez Pardo

Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

Mark van Bommel semble tout proche d’un retour marquant sur un banc de touche. L’ancien entraîneur du Royal Antwerp était sans club depuis son départ du Bosuil, mais cela pourrait bientôt changer. (Lire la suite)

Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

Matias Fernandez-Pardo semble peu à peu devenir l’un des dossiers de transfert belges les plus marquants de cet été. Le talent offensif de 21 ans du LOSC a récemment choisi les Diables Rouges et voit désormais son nom revenir avec insistance du côté de quelques-uns des plus grands clubs d’Europe. (Lire la suite)