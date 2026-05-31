Le PSG a remporté la Coupe mais surtout un énorme jackpot : ce que le triomphe en Champions League a rapporté

Le Paris Saint-Germain a décroché une deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, et cela ne rime pas seulement avec la gloire sportive. Après son sacre en finale contre Arsenal, le géant parisien peut aussi se réjouir d’une énorme prime financière.

Que le PSG fasse déjà partie des clubs les plus riches du monde n’est un secret pour personne. Mais une campagne réussie dans la compétition aux milliards reste, malgré tout, une source de revenus supplémentaires gigantesque.

Le PSG déjà assuré de 63 millions avant même le coup d’envoi

Le compteur s’est mis à tourner très tôt pour le champion de France. Avant même d’avoir disputé le moindre match, le PSG avait déjà près de 63 millions d’euros en poche. L’UEFA a attribué au club une prime de participation de 18,62 millions d’euros pour la Ligue des champions. À cela se sont ajoutés environ 44 millions d’euros via le « Value Pillar », le mécanisme qui prend en compte les droits TV ainsi que le classement UEFA des saisons précédentes.

Mais l’essentiel des gains provenait évidemment des performances sur le terrain. Le PSG a réalisé une solide phase de ligue avec quatre victoires et deux partages. Ces résultats, combinés à une 11e place au classement final, ont rapporté près de 20 millions d’euros supplémentaires.

À partir de la phase à élimination directe, la somme a ensuite grimpé très rapidement. Les Parisiens ont d’abord écarté l’AS Monaco, ce qui leur a valu une prime d’environ 11 millions d’euros pour la qualification en huitièmes de finale. Ensuite est venue la victoire contre Chelsea, synonyme de plus de 12 millions d’euros supplémentaires.

Et sur la route de la finale, le PSG a continué à encaisser. Les succès face à Liverpool et au Bayern Munich ont rapporté, à eux deux, 33,5 millions d’euros de plus. Chaque tour franchi représentait une nouvelle injection financière pour le club français.



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11 millions pour la finale et la victoire

Le jackpot est finalement tombé en finale. Après la séance de tirs au but contre Arsenal, le PSG a pu ajouter 6,5 millions d’euros supplémentaires en tant que vainqueur de la Ligue des champions. Et ce n’était pas fini : grâce à ce sacre, le club s’est aussi qualifié pour la Supercoupe d’Europe de l’été prochain, ce qui représente encore 4,5 millions d’euros en plus.

Au total, le PSG atteint ainsi un montant impressionnant de 149,92 millions d’euros de recettes sur une seule campagne de Ligue des champions. Arsenal, d’ailleurs, n’a pas non plus de quoi se plaindre : malgré la finale perdue, les Gunners auraient engrangé environ 143 millions d’euros grâce à leur parcours européen.

À titre de comparaison, le Club Bruges a gagné 50 millions d’euros grâce à sa campagne de cette saison.