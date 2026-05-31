Une place dans le dernier carré de l'Euro U17 : la Belgique se rapproche du rêve

Grâce à une combinaison de résultats favorable lors de la dernière journée, les Diablotins disputeront les demi-finales de l'Euro U17. Une nouvelle belle performance pour la génération dirigée par Sven Vermant. C'est la cinquième fois que la Belgique atteint ce stade.

La Belgique est en demi-finales de l'Euro U17. Les Diablotins ont validé leur ticket pour le dernier carré grâce à une petite victoire mais essentielle face à l'Estonie 1-0, ce dimanche après-midi. Un résultat qui leur permet de terminer en tête du groupe A.

Un seul but et une qualification en demi-finale de l'Euro U17

Vainqueurs de la Croatie lors de leur entrée en lice puis battus par l'Espagne, les joueurs de Sven Vermant abordaient cette dernière journée avec l'obligation de réagir. Longtemps accrochés, les Belges ont pu compter sur Noah Kalonji Kafumpata. Le milieu de terrain a inscrit l'unique réalisation de la partie avant la pause.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Croatie a créé la surprise en battant l'Espagne 3-2. Les trois équipes se sont retrouvées avec six points au classement, mais les Belges ont pris la première place grâce aux critères de départage.

La cinquième fois

Cette qualification permet à la Belgique de retrouver une nouvelle fois les demi-finales de la compétition. Les jeunes Diables avaient atteint ce stade du tournoi en 2007, 2015, 2018 et 2025. Cette fois, les joueurs de Vermant tenteront de faire mieux et de poursuivre leur belle aventure.

Trois meilleurs buteurs pour le moment



L'aventure est loin d'être terminée... Il faudra attendre les matchs du groupe B pour connaître l'affiche des demi-finales. Jusqu'à présent, trois joueurs se partagent le titre de meilleur buteur de la Belgique dans cet Euro U17. Jelle Driessen et Tinus Moorthamer ont inscrit les deux buts de la victoire contre la Croatie lors de la première journée. Noah Kalonji les a rejoints ce dimanche grâce à son but décisif face à l'Estonie. Selon vous, qui terminera meilleur buteur ?