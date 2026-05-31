Mark van Bommel proche de retrouver un banc ? L'ex-coach de l'Antwerp demanderait toutefois un énorme salaire

Mark van Bommel semble tout proche d’un retour sur un banc de touche. L’ancien entraîneur de l'Antwerp était sans club depuis son départ du Bosuil, mais cela pourrait bientôt changer pour le Néerlandais.

Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport, Mark van Bommel serait en discussions avec le club d'Al Ahly, en Égypte. Ce serait une nouvelle étape surprenante pour l’ancien milieu de terrain, qui n’a plus relevé de nouveau défi depuis la fin de son aventure à l’Antwerp.

Le Néerlandais a fait ses premiers pas comme entraîneur principal au PSV, où il était aux commandes entre 2018 et fin 2019. Après son départ d’Eindhoven, il a pris une courte pause avant de rejoindre le VfL Wolfsburg en 2021. Cette aventure s’est toutefois soldée par une déception.

Deux années sabbatiques

En Allemagne, Van Bommel n’a tenu que treize matchs avant que les deux parties ne se séparent. Sa réputation d’entraîneur n’a réellement retrouvé des couleurs qu’en Belgique.

À l’Antwerp, Van Bommel est devenu le chouchou du public grâce à la saison historique 2022/23. Avec le Great Old, il a marqué l’histoire du club en remportant le titre national de manière spectaculaire. Le dénouement dramatique de cette lutte pour le titre reste l’un des moments les plus mémorables du football belge récent.

L’Antwerp est resté compétitif la saison suivante, mais la collaboration a pris fin après la campagne 2023/24. Depuis, c’est étonnamment resté très calme autour de Van Bommel.





La donne pourrait toutefois changer car Al Ahly serait actuellement en pourparlers avec l’entraîneur néerlandais. Le club le plus titré d’Égypte travaillerait activement à un accord et les négociations seraient déjà bien avancées.

Van Bommel veut un salaire de 3,8 millions d’euros

Al Ahly est considéré comme l’un des plus grands clubs d’Afrique et tenterait de convaincre Van Bommel avec une proposition financière particulièrement attrayante. D’après la presse italienne, le Néerlandais viserait un salaire annuel de 4,5 millions de dollars, soit environ 3,8 millions d’euros. On ignore toutefois si le géant égyptien est prêt à mettre l’intégralité de ce montant sur la table.

Le temps pour trouver un accord est toutefois compté. Al Ahly veut être fixé rapidement et aurait fixé une date limite en interne. Au plus tard mardi, le club souhaite savoir si Van Bommel se lance dans le projet. Si les discussions n’aboutissent pas, une alternative est déjà prête : Miguel Cardoso est cité comme deuxième candidat pour reprendre le poste d’entraîneur.