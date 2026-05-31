Ligue des Champions : Kylian Mbappé moqué après le deuxième titre du PSG

Beaucoup de supporters parisiens n'ont, semble-t-il, pas oublié ni pardonné au buteur français son départ ni les vagues causées lors de ses derniers instants dans le club de la capitale.

Suite au nouveau titre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le deuxième consécutif, le nom de Kylian Mbappé a presque inévitablement refait surface sur les réseaux sociaux.

Certains n'ont pas manqué l'occasion de ressortir ses fameux propos de 2023 tenus alors qu'il était encore joueur du Paris Saint-Germain : "Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin."

Kylian Mbappé n'est pas épargné

Pas de chance pour l'international français : le Real Madrid remportait sa dernière Ligue des Champions en 2024 juste avant son arrivée en Espagne. Et après son départ de France, pour ses deux premières saisons sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a écrit l'histoire.

D'abord en remportant sa toute première Ligue des Champions, avant de l'écrire un peu plus en la remportant une deuxième fois consécutive hier, devenant même le premier club français devant le rival marseillais en terme de Ligue des Champions remportées.

Les supporters n'épargnent en tout cas pas l'international tricolore et outre les réseaux sociaux, ce dernier était même moqué et insulté par de nombreux supporters dans les rues de Paris.



