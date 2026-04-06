Menaces, supporters encagoulés, car bloqué : Adnan Januzaj en plein cauchemar

Les temps sont durs pour le FC Séville. La tension est plus que palpable avec les supporters, qui sont passés à l'action.

La défaite 1-0 contre le Real Oviedo n'a fait qu'accentuer la pression à Séville. L'équipe n'a gagné que 2 de ses 15 derniers matchs et ne compte plus que deux points d'avance sur la zone rouge. A huit journées de la fin, les Andalous sont également la pire défense de Liga, avec pas moins de 50 buts encaissés.

Les supporters sont à bout et l'ont fait savoir. Hier, une cinquantaine d'entre eux ont attendu encagoulés l'équipe à son retour d'Oviedo, bloquant l'accès au centre d'entraînement avant que les joueurs ne rentrent chez eux. La sécurité a dû intervenir pour éviter que la situation ne dégénère.

Séville en crise

Pas de confrontation physique, mais des insultes et des menaces très violentes à l'encontre des joueurs et de la direction. Le président José María del Nido Carrasco a particulièrement été visé.

Un triste incident qui n'est malheureusement pas une première : il y a deux mois, la délégation andalouse avait déjà été prise pour cible par les supporters à l'aéroport, au retour d'une défaite à Majorque. Il y a un an, José María del Nido Carrasco avait déjà été visé par des jets de faux billets.



Une situation très difficile à vivre pour Adnan Januzaj, qui vit sa dernière saison au club et n'a pas décollé du banc lors des quatre derniers matchs. L'ancien Diable Rouge rêvait sans doute d'adieux plus apaisés.