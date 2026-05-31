Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ

Chafik Ouassal, journaliste football
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Claque pour le Milan AC et Alexis Saelemaekers : un joueur clé des Rossoneri annonce son départ
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La saison décevante de l'AC Milan laissera des traces. Le joueur star de 26 ans souhaite changer de club cet été, après que les Rossoneri ont manqué de peu une place en Ligue des champions en Serie A.

Rafael Leão a annoncé son départ de l'AC Milan. Le Portugais posait ses valises à San Siro en 2019 contre 25 millions d'euros versés au LOSC pour l'international, qui s'est imposé comme un joueur incontournable au fil des années. 

En 2022, Leão a mené le club au Scudetto, tout en étant élu meilleur joueur de la saison en Italie. Cependant, les années suivantes, les moments forts se sont graduellement fait plus rares pour le club milanais.

"Je pense avoir donné tout ce que je pouvais à l’AC Milan. C’est un club qui m’a énormément aidé à progresser et qui m’a soutenu dans les moments difficiles", a déclaré le joueur au micro de SportTV. "Je suis heureux d’avoir pu inscrire mon nom dans l’histoire du club. Je souhaite relever un nouveau défi dans un autre championnat. Et si cela devait arriver, j’en serais très heureux et satisfait, car cela signifierait que j’ai fait mon travail du mieux possible."

Des débuts canon, un titre mais une fin mitigée

L'ailier souhaite d'abord se concentrer sur la Coupe du monde. Il décidera ensuite où il poursuivra sa carrière : "Pour l'instant, la Coupe du monde est la priorité absolue : aider l'équipe nationale et réaliser de bonnes performances. Ensuite, le moment venu, j'étudierai mes options pour poursuivre ma carrière et jouer au plus haut niveau du football européen."

À Milan, c'est avec des sentiments mitigés que l'on fait ses adieux à Leão, à qui on reproche de ne pas avoir su faire la différence la saison dernière. Le joueur était même souvent hué par une grande partie de San Siro lors de ses sorties de terrain.

Le joueur a disputé au total 291 matchs pour l'AC Milan, au cours desquels il a marqué 80 buts. Les Rossoneri pourraient encore tirer un profit financier de son transfert car le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2028.

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