Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge

Johan Walckiers
Chafik Ouassal et Johan Walckiers
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Bientôt coéquipier de Doku ou de Lammens ? Les plus grands clubs seraient à l'affut pour un Diable Rouge
Photo: © photonews

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Le joueur du LOSC pourrait devenir l’un des dossiers brûlants de transfert d'un joueur belge cet été. Le talent offensif de 21 ans a récemment choisi les Diables Rouges et voit désormais son nom revenir avec insistance du côté de quelques-uns des plus grands clubs d’Europe.

L’intérêt grandit à l'égard de Matias Fernandez-Pardo, surtout du côté de Manchester. Selon des médias anglais comme la BBC ou encore le Manchester Evening News, Manchester United comme Manchester City suivraient de très près l’évolution du Belge.

Les deux cadors anglais auraient inscrit l’attaquant polyvalent sur leur liste dans la catégorie renfort offensif.

Dortmund et Barcelone déjà cités

Et la concurrence ne se limite pas à l’Angleterre. Borussia Dortmund et le FC Barcelone sont également cités parmi les clubs intéressés comme l'indique Tribuna. De quoi laisser penser que Lille devrait se préparer à un mercato estival particulièrement agité autour de sa pépite.

Rien de surprenant. Fernandez-Pardo sort en effet d’une excellente saison avec Lille et y a confirmé son statut comme l’un des attaquants belges les plus prometteurs. Né à Bruxelles, il peut évoluer à gauche comme dans l’axe et a compilé huit buts et sept passes décisives en 41 matches, toutes compétitions confondues.

Son profil, surtout, fait rêver. Droitier, il se sent le mieux sur l’aile gauche, où sa vitesse et sa capacité de dribble constituent une menace constante. En Ligue 1, il a même figuré cette saison parmi les tout meilleurs en dribbles réussis. Il s’est également montré performant au niveau des centres et des occasions créées.

Lire aussi… Il est un des leaders de cette génération : Jérémy Doku conscient de son nouveau statut chez les Diables

Manchester United cherche ce profil

Cela le rend particulièrement intéressant pour des clubs à la recherche d’un ailier dynamique avec un potentiel de progression. À Manchester United, Fernandez-Pardo correspond parfaitement au profil ciblé cet été. Les Mancuniens veulent renforcer leur flanc gauche et voient en l’attaquant lillois un joueur capable d’apporter vitesse, profondeur et percussion. Il y arriverait toutefois comme un investissement et un pari d’avenir avec un potentiel de très haut niveau.

Le rival local Manchester City surveille aussi de près sa situation. Pour Lille, il pourrait donc devenir difficile de repousser l’intérêt, même si le club français dispose d’un atout majeur. Fernandez-Pardo est sous contrat jusqu’en 2029, ce qui évite à Lille toute pression pour vendre rapidement et lui permet de négocier fermement.

Le club français valoriserait actuellement son attaquant à environ 30 millions d’euros, un montant qui pourrait encore augmenter. Avec une Coupe du monde en perspective, sa valeur marchande pourrait d’ailleurs recevoir un coup de pouce supplémentaire.

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