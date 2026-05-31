Le Standard et Charleroi risquent gros, des sanctions lourdes à l'encontre de trois joueurs Carolos

Le parquet a transmis ce dimanche ses réquisitions concernant le match qui a dégénéré entre le Standard et Charleroi. Il réclame trois à quatre matchs à huis clos pour les clubs, ainsi que de lourdes suspensions pour les joueurs de Charleroi qui ont provoqué le public local.

La rencontre entre le Standard et Charleroi avait fait grand bruit, surtout suite aux débordements dans ce derby wallon bouillant qui se jouait à Sclessin. Pour rappel, la fin du match avait dégénéré suite à des provocations des Carolos Mohamed Koné et Cheick Keita à l'égard du public liégeois.

L'ambiance était déjà tendue pendant le match, avec la victoire de Charleroi. Pendant la rencontre, des gobelets ont été lancés, des engins pyrotechniques ont provoqué d'énormes nuages de fumée et des feux d'artifice ont atterri sur le terrain. Après le match, la situation a complètement dégénéré.

La violence s'est poursuivie en dehors du stade, certains supporters se sont battus entre eux et avec la police. Quatre agents ont été blessés.

Des sanctions sévères comme attendu

Le parquet de l'Union belge vient de se prononcer concernant les sanctions. Le Standard risque trois matchs à domicile à huis clos, Charleroi quatre. Les joueurs de Charleroi qui ont provoqué les incidents risquent également des suspensions.

Koné, Keita et Scheidler encourent plusieurs matchs de suspension et des amendes allant de 3 000 à 4 000 euros chacun, tandis que les clubs se voient également infliger une amende de 10 000 euros chacun.





Outre les clubs, trois joueurs de Charleroi sont également appelés à répondre de leurs actes à titre personnel. Selon le rapport de match, leurs célébrations de mauvais goût après le coup de sifflet final ont définitivement fait exploser la situation.

Le trio Carolo lourdement sanctionné

Le gardien Mohamed Koné est considéré comme le principal instigateur du chaos. Il écope de 4 matchs de suspension avec 4 000 euros d'amende. Après la victoire 0-2, il a quitté ses coéquipiers pour aller provoquer les supporters du Standard avec un drapeau. Selon le délégué de match, c'est ce qui a directement provoqué l'envahissement du terrain.

Aurélien Scheidler écope de 3 matchs de suspension et 3 000 euros d’amende. L’attaquant a arraché le drapeau de corner du Standard, y a accroché son maillot et a replanté le poteau dans la pelouse.

Cheick Keita reçoit 3 matchs de suspension et 3 000 euros d’amende pour avoir couru de manière provocante avec une écharpe le long des tribunes liégeoises et avait ignoré ses coéquipiers qui tentaient de le calmer.

« Ce comportement n’avait aucune justification sportive et visait purement à provoquer », peut-on lire dans le dossier disciplinaire. La Commission se penchera prochainement sur les sanctions proposées.