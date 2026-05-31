Le football a triomphé : "Si le champion d'Angleterre joue une finale de Champions League comme ça..."

La logique a finalement été respectée, le favori a remporté la finale de la Ligue des Champions. Arsenal avait pourtant ouvert le score, mais outre le score serré et la victoire aux tirs au but, les Gunners n'ont pas pesé dans le jeu.

Le Paris Saint-Germain a remporté hier soir la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal. Cela s'est joué lors de la séance de tirs au but. Les Parisiens ont remporté leur second trophée consécutif.

Sur le plateau de VTM, les analystes présents que sont Toby Alderweireld et Marc Degryse ont parfaitement validé la victoire des Français : "Pour le football, c'est positif qu'une équipe offensive gagne."

La logique a été respectée

"Arsenal a moins de qualités en tant qu'équipe que le PSG, donc je comprends qu'ils cherchent une manière d'être compétitifs, de gagner un tel match" a expliqué l'ancien Diable Rouge Toby Alderweireld. "Il y sont presque parvenus, mais pour le football en général, c'est tout simplement très positif que nous voyions des équipes comme le Bayern et le PSG obtenir des résultats et remporter des titres en développant un football offensif et attractif."

"Il faut aussi montrer du respect pour ce qu'Arsenal a montré", poursuit l'ancien défenseur du grand rival, Tottenham. "Mais en tant que champion d'Angleterre, jouer la finale de la Ligue des champions de cette manière, avec environ 20% de possession de balle... On ne peut pas en profiter", pointe l'Anversois.

Un jeu trop défensif pointé du doigt

Pour son collègue analyste Marc Degryse rebondit. "C'est la première équipe qui ne perd aucun match et qui est arrivée en finale. Pas perdu, et pourtant tu ne gagnes pas la Ligue des Champions. Il faut aussi essayer de vivre ça. Sur cette base, ils ont essayé de gagner le match, car cela avait toujours fonctionné lors des tours précédents. Je pense qu'il y a plus à tirer de cette équipe", explique l'ancien Anderlechtois.



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Cependant, Degryse réalise que l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, ne va pas changer d'approche si facilement : "Si tu remportes la Premier League et que tu arrives en finale de la Ligue des Champions, Arteta dira que sa méthode est la bonne."