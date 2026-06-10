Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

Depuis deux ans, Steven Vanharen officie comme directeur sportif du FC Györ, club frisson du championnat hongrois. Il s'en va désormais relever un nouveau challenge au Maccabi Tel Aviv.

Club historique du football hongrois, Ferencváros a fait figure de référence durant la dernière décennie. Le club de Budapest avait enchaîné pas moins de sept titres de champion d’affilée, mais cette impressionnante série a pris fin cette saison.

C’est Györ ETO FC qui en est responsable. Remonté seulement il y a deux ans dans l’élite, le club est déjà devenu la meilleure équipe de Hongrie. Bernd Thijs et Steven Verharen ont vécu ce succès aux premières loges.

Même en Hongrie, le développement fulgurant de l'Union Saint-Gilloise est cité comme exemple à suivre : "Nous essayons de recruter de la même manière et nous voulons développer notre propre style de jeu", expliquait Thijs il y a quelques semaines. "Nous tentons aussi d’aller chercher des joueurs inconnus dans les divisions inférieures, qui se révèlent ensuite être de vrais coups de maître".

Györ perd l'un des architectes belges de son succès

Un modèle personnifié par Steven Verharen. Le directeur sportif belge n'amènera toutefois plus de joueurs passés sous les radars au championnat hongrois : il vient de s'engager au Maccabi Tel Aviv. Après avoir notamment été l'adjoint de Besnik Hasi au Legia Varsovie, à l'Olympiakos et Al-Raed, oeuvré au recrutement du United Group à Sheffield et au Beerschot, notre compatriote de 46 ans fait désormais face à sa deuxième expérience comme directeur sportif en Israël.



Sous contrat jusqu'en juin 2028 à Tel Aviv, Steven Verharen y fait déjà face à un premier gros défi : trouver un successeur à Ronny Deila pour tenter de faire mieux que la troisième place de cette saison. L'ancien entraîneur du Standard avait dû quitter son poste après avoir été l'objet d'une enquête de la police israélienne pour harelèment sexuel sur une conductrice de taxi il y a un mois.