La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !
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Communiqué historique de l'UEFA et de ses 55 fédérations membres, qui décident de boycotter les événements organisés par la FIFA jusqu'à nouvel ordre. La position du président Gianni Infantino semble de plus en plus fragilisée.

C'est un véritable coup de tonnerre que vient de publier l'UEFA dans un communiqué, face au projet de la FIFA et de son président Gianni Infantino d'ouvrir une partie de ses activités commerciales à des investisseurs privés afin d'augmenter ses revenus : les 55 associations membres décident, ensemble, de boycotter les compétitions de l'instance mondiale jusqu'à nouvel ordre !

"L’UEFA et ses 55 associations membres sont unies. Nous rejetons unanimement et sans équivoque la proposition de la FIFA de transférer la propriété de la Coupe du Monde et des autres compétitions de la FIFA à des investisseurs privés", est-il écrit en tête du communiqué de l'instance européenne du football, qui poursuit.

"La Coupe du Monde ne saurait être considérée comme un produit d'investissement. Elle représente l'un des plus grands héritages sportifs du football. Construite au fil des générations par les joueurs, les équipes nationales et les supporters de tous les continents, elle ne devrait jamais être cédée à des investisseurs privés. La Coupe du Monde n'est pas à vendre."

L'UEFA en front commun face à la FIFA

Pour rappel, aucun pays, sauf les États-Unis via les proches de Donald Trump, n'a été consulté avant l'annonce de la FIFA. "Il est à la fois irresponsable et inadmissible qu'une proposition d'une telle importance pour le football ait été conçue en secret et menée jusqu'à un point d'approbation sans aucune consultation significative avec les responsables de ce sport. Il ne s'agit pas seulement d'un grave manquement au devoir de leadership, mais d'un abandon par la FIFA de sa mission de gardienne du football mondial."

"Les fédérations nationales du monde entier sont désormais confrontées à un ultimatum : accepter la mainmise irrévocable sur les plus grandes compétitions de football ou en subir les conséquences. Il ne s’agit pas d’une 'décision démocratique', mais d’une gouvernance par l’intimidation – un acte de coercition indigne d’une institution chargée de la gestion du football mondial. Mais notre opposition va bien au-delà du simple processus", appuie l'UEFA, qui détaille.

"Dès l'instant où des investisseurs extérieurs acquièrent des parts dans les compétitions de la FIFA, le football change à jamais. La rentabilité commerciale devient une obligation permanente. Les attentes des investisseurs se transforment en une pression quotidienne. Dès lors, chaque décision concernant le calendrier international, les formats de compétition et l'avenir du football ne sont plus guidés par l'intérêt du jeu, mais par celui des actionnaires."

L'UEFA tente d'empêcher le football de sombrer

"Ce modèle n'a pas sa place dans le football mondial. L'avenir du football ne peut pas être dicté par les attentes de ceux dont le premier objectif est de maximiser les profits. Les intérêts des fédérations nationales, des ligues, des clubs, des joueurs et des supporters ne peuvent pas non plus être subordonnés aux rendements des investisseurs. Le football ne peut pas hypothéquer son avenir pour un gain financier."

"La position de l'Europe est claire. Nous ne légitimerons jamais ce modèle. Nul n'a l'autorité morale de vendre ce qu'il détient en dépôt pour la génération future. À la suite des discussions d'aujourd'hui, aucune équipe nationale de l'UEFA ne participera à une compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que cette proposition n'ait été abandonnée dans son intégralité et que des assurances contraignantes n'aient été données que la FIFA n'ouvrira plus jamais sa gouvernance ou ses compétitions à la propriété privée."

"Que personne n'en doute : l'UEFA et ses associations nationales s'opposeront à ces projets avec une détermination absolue. Il y a des moments où les institutions sont jugées non pas sur ce qu'elles sont prêtes à accepter, mais sur ce à quoi elles refusent de transiger. Nous vivons un de ces moments. Certaines choses sont tout simplement trop importantes pour être vendues. La Coupe du Monde de la FIFA appartient au football. Il en sera toujours ainsi. Et tant que l'Europe aura voix au chapitre, elle ne sera jamais à vendre."

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