Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale
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Le Standard de Liège et Grejohn Kyei ont trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Arrivé avec de grandes ambitions en 2024, l'attaquant français quitte Sclessin avec un bilan très décevant, permettant au club liégeois d'alléger sa masse salariale.

Cette fois, c'est terminé. Après de longs mois dans une impasse, Grejohn Kyei n'est plus un joueur du Standard. Les dirigeants liégeois et l'attaquant français sont parvenus à un accord pour mettre un terme, à l'amiable, à un contrat qui se terminait en juin 2027. Une solution qui permet au club de réaliser une belle économie sur sa masse salariale (700 000 euros brut par an).

Libre en 2024, mais directement recalé par l'entraîneur

Arrivé libre de Clermont Foot à l'été 2024, Kyei espérait donner un nouvel élan à sa carrière au Standard de Liège. Après quelques apparitions sous le maillot rouche, l'attaquant français est sorti des plans d'Ivan Leko, qui ne comptait plus sur lui.

Un prêt à Charleroi avec un seul but

Direction alors Charleroi, où un prêt avait été conclu dans les derniers jours du mercato. Là aussi, ça ne s'est pas passé comme prévu. Kyei n'a pas réussi à avoir du temps de jeu et ne marque qu'un seul but durant son passage.

Kyei ne jouait qu'avec les U23 du Standard de Liège

Revenu à Liège l'été dernier, le Français savait qu'il n'avait plus d'avenir en équipe première. En attendant de trouver une porte de sortie, il a été reversé avec les U23. Aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 300.000 euros par le site Transfermarkt.


Les discussions ont abouti à une rupture de contrat d'un commun accord, comme l'a révélé Le Soir. Chacun peut suivre sa route. Pour le Standard, c'est la fin d'un recrutement qui n'aura pas répondu aux attentes. Pour Kyei, libre de tout engagement à 29 ans, c'est l'occasion de repartir de zéro et de retrouver un projet où il pourra relancer sa carrière.

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