Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

Pas de Wilfried Kanga dans la sélection de La Gantoise pour le match retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League face au club ukrainien de Cherkasy. L'attaquant ivoirien des Buffalos est blessé au pied.

Eviter l'humiliation et continuer l'aventure européenne : c'est la mission de La Gantoise qui affronte Cherkasy au match retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League après son partage lors de la manche aller, ce jeudi soir.

Une rencontre pour laquelle Rik De Mil est finalement bel et bien privé d'un joueur important. Remplacé par Max Dean dans le onze de départ, Wilfried Kanga ne figure même pas dans la sélection des Buffalos.

Blessé, Wilfried Kanga absent de la sélection de Gand contre Cherkasy

Le T1 gantois a donné des nouvelles de son attaquant ivoirien en interview d'avant-match. "Il n'est pas dans l'équipe à cause d'une blessure au pied. On espérait l'avoir prêt avec nous, mais Max Dean va prendre sa place", a regretté Rik De Mil, avant de préciser ce que cela pouvait changer dans la physionomie de la rencontre.

"On joue bien sûr un peu différemment avec Max, mais il sait exactement ce qu'il doit faire. L'avantage d'être à la maison nous donne un boost mental, ce qui est précieux puisque ces matchs ne sont jamais faciles."

Facile ou non, La Gantoise n'aura d'autre choix que de s'imposer pour ne pas voir sa campagne européenne déjà s'arrêter. Un risque que n'a pas directement le Sporting d'Anderlecht, qui affronte Hammarby dans le même temps, mais en Europa League, et qui pourrait donc encore basculer en cas d'élimination.



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