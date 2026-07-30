Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Wilfried Kanga absent pour le premier tournant de Gand : Rik De Mil s'explique
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Pas de Wilfried Kanga dans la sélection de La Gantoise pour le match retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League face au club ukrainien de Cherkasy. L'attaquant ivoirien des Buffalos est blessé au pied.

Eviter l'humiliation et continuer l'aventure européenne : c'est la mission de La Gantoise qui affronte Cherkasy au match retour du deuxième tour préliminaire de la Conference League après son partage lors de la manche aller, ce jeudi soir.

Une rencontre pour laquelle Rik De Mil est finalement bel et bien privé d'un joueur important. Remplacé par Max Dean dans le onze de départ, Wilfried Kanga ne figure même pas dans la sélection des Buffalos.

Blessé, Wilfried Kanga absent de la sélection de Gand contre Cherkasy

Le T1 gantois a donné des nouvelles de son attaquant ivoirien en interview d'avant-match. "Il n'est pas dans l'équipe à cause d'une blessure au pied. On espérait l'avoir prêt avec nous, mais Max Dean va prendre sa place", a regretté Rik De Mil, avant de préciser ce que cela pouvait changer dans la physionomie de la rencontre.

"On joue bien sûr un peu différemment avec Max, mais il sait exactement ce qu'il doit faire. L'avantage d'être à la maison nous donne un boost mental, ce qui est précieux puisque ces matchs ne sont jamais faciles."

Facile ou non, La Gantoise n'aura d'autre choix que de s'imposer pour ne pas voir sa campagne européenne déjà s'arrêter. Un risque que n'a pas directement le Sporting d'Anderlecht, qui affronte Hammarby dans le même temps, mais en Europa League, et qui pourrait donc encore basculer en cas d'élimination.

Lire aussi… Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Cherkasi maintenant en live sur Walfoot.be.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Cherkasi
Wilfried Kanga

Plus de news

Anderlecht déjà mené ! Direct commenté Live

Anderlecht déjà mené ! Direct commenté

20:36
Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

Son transfert se finalise : un grand absent à Bruges pour la Supercoupe de Belgique

20:40
Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

19:40
Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

19:10
La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

La FIFA dos au mur : l'UEFA, en front commun, boycotte la prochaine Coupe du monde !

18:45
Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

Vincent Kompany fait le ménage au Bayern : trois joueurs poussés vers la sortie

18:20
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

Les gardiens vont devoir s'adapter : une nouvelle règle débarque en Belgique

18:00
Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ? Interview

Lavalée, Nielsen, Ayensa : le Standard peut-il enfin retrouver la culture de la gagne ?

17:30
Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

17:00
Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

Mercedes-Benz, Anderlecht... le RWDM Brussels traîne une dette de près de 20 millions d'euros

16:30
"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard Interview

"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

15:30
Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

Charleroi se frotte les mains : un nouveau club vient concurrencer l'Olympiakos

15:40
Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

Affrontements la veille du match : des supporters d'Anderlecht et d'Hammarby en viennent aux mains

15:00
Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

Le PSG prépare la suite de son mercato avec un Diable Rouge dans le viseur

14:30
Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

13:30
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
2
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

11:00
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
1
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
2
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Second tour
Floriana Floriana 21/07 Drita Drita
Spartak Trnava Spartak Trnava 0-0 CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia
Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga Braga
Panev?žys Panev?žys 1-1 Tobol Kostanay Tobol Kostanay
HJK HJK 5-0 Coleraine Coleraine
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 3-1 Valletta FC Valletta FC
AEK Larnaca AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau 1-1 FC Noah FC Noah
GAIS GAIS 1-0 FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland
FCSB FCSB 2-3 FK Auda FK Auda
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 3-3 FC Copenhague FC Copenhague
Paksi SE Paksi SE 1-2 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Varaždin Varaždin 3-2 Jablonec 97 Jablonec 97
Lugano Lugano 1-0 Dukagjini Dukagjini
Cherkasi Cherkasi 0-0 La Gantoise La Gantoise
Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 2-0 Ludogorets Ludogorets
Motherwell Motherwell 2-0 HB Tórshavn HB Tórshavn
Valur Reykjavík Valur Reykjavík 1-0 Zrinjski Zrinjski
CSKA 1948 Sofia CSKA 1948 Sofia P0-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Dukagjini Dukagjini 1-5 Lugano Lugano
FC Copenhague FC Copenhague 2-1 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
Tobol Kostanay Tobol Kostanay 1-1 Panev?žys Panev?žys
FC Noah FC Noah 2-1 Zimbru Chisinau Zimbru Chisinau
Jablonec 97 Jablonec 97 2-0 Varaždin Varaždin
FK Auda FK Auda 4-1 FCSB FCSB
HB Tórshavn HB Tórshavn 0-2 Motherwell Motherwell
FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland 3-0 GAIS GAIS
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 0-1 AEK Larnaca AEK Larnaca
Valletta FC Valletta FC 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
Ludogorets Ludogorets 20:00 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv
Zrinjski Zrinjski 20:30 Valur Reykjavík Valur Reykjavík
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 20:30 Paksi SE Paksi SE
La Gantoise La Gantoise 20:30 Cherkasi Cherkasi
Coleraine Coleraine 20:45 HJK HJK
Braga Braga 21:00 Zeleznicar Pancevo Zeleznicar Pancevo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved