Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! L'Antwerp rapatrie un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, s'est engagé avec le Great Old, et sa signature a été officialisée ce jeudi.



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