Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Officiel : un ancien goleador du championnat signe son grand retour en Pro League
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L'Antwerp rapatrie un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, s'est engagé avec le Great Old, et sa signature a été officialisée ce jeudi.

Loïc Woos

Michael Frey de retour au Bosuil !

C'est une nouvelle qui risque d'effrayer plusieurs défenseurs du pays : Michael Frey est de retour en Jupiler Pro League. L'ancien attaquant suisse de l'Antwerp, auteur de 33 buts en 69 rencontres, revient au Bosuil pour reprendre le rôle de Vincent Janssen, parti cet été.

Auteur, notamment, d'un quintuplé contre le Standard, l'attaquant de 32 ans évoluait aux Grasshoppers Zürich, où il ne faisait plus partie des plans de la direction. Il s'est engagé librement avec l'Antwerp et a signé un contrat de deux ans, courant donc jusqu'au 30 juin 2028, a annoncé le club anversois dans un communiqué publié ce jeudi.

L'Antwerp rapatrie un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, s'est engagé avec le Great Old, a annoncé le club anversois ce jeudi.

Après un démarrage relativement calme du mercato, il y a enfin du mouvement au Bosuil. Selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp envisage le retour de Michael Frey. L'attaquant suisse est libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le Grasshopper Club Zürich, arrivé à échéance cet été.

Aucun n'a encore été conclu, mais son retour ne serait pas une surprise. L'attaquant suisse avait laissé une forte impression lors de son premier passage au Bosuil, au point de devenir l'un des chouchous des supporters.

Buteur vedette du Bosuil

Michael Frey est né le 19 juillet 1994 à Münsingen, en Suisse. Attaquant de pointe de 1,89 m, il a débuté sa carrière professionnelle aux Young Boys et a porté les couleurs de clubs comme Lille, le FC Lucerne, le FC Zurich, Fenerbahçe, le 1. FC Nuremberg, Waasland-Beveren, l'Antwerp, le FC Schalke 04 et les Queens Park Rangers.

Arrivé au Bosuil à l'été 2020, Frey a vécu l'une des plus belles périodes de sa carrière sous les couleurs de l'Antwerp. En 69 matchs, il a inscrit 33 buts et a joué un rôle important dans les succès du club. Grâce à son abnégation, sa présence physique et son sens du but, il est devenu l'un des joueurs les plus appréciés des supporters.

Après son départ, il est reparti en Allemagne puis en Suisse, où il a évolué ces dernières saisons avec Grasshoppers.

Frey est libre de tout contrat, Grasshoppers ayant décidé de ne pas prolonger. L'Antwerp n'aurait pas à verser d'indemnité de transfert s'il souhaite le faire revenir.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1 million d'euros. Malgré ses 32 ans, le Suisse est une option intéressante.

Un renfort idéal ?

Frey connaît le club, le championnat et les attentes des supporters mieux que quiconque. Une piste logique pour le Great Old.

De plus, le Suisse n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Si Antwerp parvient à le faire revenir à Deurne-Noord, le club récupèrerait un buteur qui s'est déjà montré décisif par le passé.

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