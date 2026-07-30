"J'avais un goût d'inachevé" : les confidences de Dimitri Lavalée sur son retour au Standard

Après Bruny Nsimba la semaine dernière, c'était au tour de Dimitri Lavalée d'être présenté à la presse, ce jeudi. Le Soumagnard est de retour à la maison après son départ pour Mainz en 2020 et évoque ses discussions avec Marc Wilmots et Vincent Euvrard, son rôle ainsi que les objectifs des Rouches.

On se serait presque cru au bord du terrain de la "R.A.M.M.", la Royale Alliance Melen-Micheroux, ce jeudi au SL16 Football Campus. En ce jour de conférence de presse de présentation de Dimitri Lavalée, nous avons d'abord eu le plaisir de croiser un certain Arthur Theate, qui réalisait des tours de pelouse et qui, comme Nicolas Raskin, repasse de temps en temps au Sart-Tilman pour travailler individuellement avant de retrouver son club.

La nouvelle recrue des Rouches a trois ans de plus que le Diable Rouge, mais ils ont côtoyé en même temps l'académie du Standard, entre 2014 et 2020, à l'exception d'un passage de deux ans au Racing Genk pour l'actuel joueur de l'Eintracht Francfort.

Le Standard avait déjà tenté le coup Dimitri Lavalée l'été dernier

Mais revenons à nos moutons, et à la présentation de l'une des cibles prioritaires de Marc Wilmots cet été. Déjà dragué par le directeur sportif des Rouches l'été dernier, Dimitri Lavalée n'a cette fois pas vraiment hésité à rejoindre le Standard, lui qui était arrivé en fin de contrat au Sturm Graz et qui ne nous avait pas caché, lors d'un entretien qu'il nous avait accordé il y a deux ans, son désir de rejouer un jour pour les Rouches.

"Mon arrivée s'est déroulée de manière assez rapide et directe. Marc Wilmots m'avait déjà contacté l'été dernier, mais j'étais toujours sous contrat en Autriche et la situation du club ne favorisait pas un transfert. Il m'a recontacté en fin de saison dernière et nous avons beaucoup discuté. Son discours était très direct, son projet très clair et j'ai rapidement adhéré. Quand Marc Wilmots, avec son expérience, ses connaissances et son vécu, montre son intérêt et fait de toi une priorité, ça joue inévitablement dans la balance", nous a-t-il avoué.

Arrivé en Autriche en septembre 2023 sous la forme d'un prêt, conclu en un achat dix mois plus tard, en provenance de Malines, le Soumagnard voulait aussi rentrer plus près des siens. "Rentrer à la maison et jouer pour mon club de cœur, c'est important. Quand j'ai quitté le Standard, c'était avec le vœu de revenir un jour, car j'avais un goût d'inachevé et un sentiment que l'histoire n'était pas terminée. Je voulais un parcours différent et je souhaitais donc que nos chemins se retrouvent."



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Un retour à 100 % qui se rapproche

Victime d'une déchirure des ligaments croisés en milieu de saison dernière, Dimitri Lavalée n'a pas encore énormément joué en préparation, lui qui a disputé 30 minutes de la rencontre face à Dunkerque et l'intégralité des 60 minutes disputées contre Seraing au lendemain du match de gala contre la Juventus. Le Soumagnard n'est pas encore à son meilleur niveau physique, mais s'en rapproche.

"J'ai effectué les trois premières semaines à 70 % et je n'allais pas dans les duels, mais j'ai retrouvé de bonnes sensations contre Dunkerque et ça ne fait qu'évoluer positivement. Mon objectif est d'abord de retrouver 100 % de ma forme et 100 % de mes moyens pour aider le club à retrouver la place qui est la sienne."

"Je me sens de mieux en mieux de jour en jour, je retrouve mes sensations avec le ballon et je n'ai jamais eu de douleur pendant la rééducation, qui s'est bien déroulée. J'ai travaillé dès le premier jour après l'opération pour revenir et je suis plus près de la fin que du début."

Un leader défensif...

Vincent Euvrard en aura bien besoin, car Dimitri Lavalée est voué à jouer un rôle important cette saison au Standard. Le rôle de patron de la défense qu'occupait David Bates avant son départ estival pour l'Amed SK de Besnik Hasi. "J'espère évidemment disputer le plus de matchs possible et devenir un élément important sur le terrain."

"Mon importance en dehors du terrain dépendra aussi de mon retour à 100 % sur le terrain, mais avec l'expérience que j'ai acquise à l'étranger, ça va se faire naturellement. J'ai hâte que la saison commence et de prendre ce rôle de leader qui peut me coller, un rôle que j'avais déjà occupé dans mon dernier club où le groupe était aussi très jeune", a glissé le défenseur polyvalent, central de prédilection, mais également capable d'évoluer à gauche, voire dans un rôle de médian défensif.

...Et un joueur polyvalent

Une flexibilité tactique que pourra exploiter Vincent Euvrard, lui qui en cherche justement davantage en adaptant quelque peu le système des Rouches, comme face à la Juventus. "Il est très clair dans son discours, analyse beaucoup de choses dans la mise en place du système et dans l'animation. Il écoute aussi beaucoup ce que disent les joueurs et veille à sa communication avec eux. Cela ne fait que quelques semaines que je suis là, mais pour l'instant, mon sentiment à son égard est très positif", nous a assuré Dimitri Lavalée.

Quant à l'objectif final. "Le Standard doit terminer le plus haut possible, sans réelle limite. Mais il faut rester lucide, l'écart entre Bruges et l'Union reste assez marqué, même si toutes les cartes sont remises en jeu avec l'absence de Play-Offs. Une victoire vaut vraiment trois points et non plus un et demi, donc il y aura beaucoup de choses importantes à jouer pour ces équipes qui évolueront également en Europe", notait la recrue des Rouches. "Ils n'auront plus ce luxe de laisser six points de retard et de les rattraper plus tard dans la saison."

"Pour notre part, je pense qu'on doit être en mesure de terminer dans le Top 5, et avec un peu de chance de décrocher un billet européen. Un club comme le Standard se doit de jouer l'Europe chaque année, et la Conference League serait déjà une bonne porte d'entrée. On sait aussi que le moyen le plus rapide de la retrouver est la Coupe de Belgique."

L'ADN du Standard n'a aucun secret pour Dimitri Lavalée

"Tout est possible et on se doit de rêver grand. On sait que le blason est lourd et que la pression de Sclessin n'est parfois pas évidente pour les joueurs du Standard non plus, surtout quand ça ne se passe pas bien, mais on se doit au moins de se donner à 100 % à chaque match. Remporter un titre en étant sur le terrain avec le Standard, ce serait mon plus grand rêve."

Et c'est aussi en ce sens que Dimitri Lavalée faisait partie des priorités de Marc Wilmots. L'ancien de la maison connaît plus que très bien les lieux, a déjà remporté une Coupe de Belgique avec le club en 2018, même s'il n'était que dans le noyau élargi et qu'il n'avait pas joué, et connaît aussi la recette des équipes qui ont fait gagner le Standard.

"Au Standard, il faut impérativement tout donner, mouiller le maillot, défendre le blason et bien représenter le club. On peut perdre, on perdra des matchs et on en fera des mauvais, il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas jouer 34 matchs au top niveau. Mais dans les périodes compliquées, on se doit d'être forts et soudés et, même si on y arrive moins dans le jeu, on doit compenser avec cette mentalité, cet esprit Rouche de se battre sur tous les ballons et d'être affamé", a conclu Dimitri Lavalée, qui a tout pour devenir l'un des chouchous de Sclessin cette saison.