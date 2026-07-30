Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"
Photo: © photonews
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Le Club de Bruges et l'Union Saint-Gilloise dominent le football belge sans partage depuis quelques saisons. Une situation qui étonne Ivan Leko, et qui ne lui plaît pas forcément. Le Croate espère que ses rivaux reviendront au sommet.

Depuis l'improbable et surprenant doublé de l'Antwerp en 2023, le constat est sans appel : tous les trophées belges ont été partagés entre l'Union Saint-Gilloise et le Club de Bruges. Un titre de champion et deux coupes pour la RUSG, deux titres de champion et une coupe pour les Blauw & Zwart. Dès lors, la Supercoupe de ce week-end opposera pour la troisième fois d'affilée les deux clubs, qui dominent le football belge sans partage.

"Ca en dit long. Cela prouve que nous sommes les deux meilleures équipes du pays mais pour être honnête, cela me surprend un peu", reconnaît Ivan Leko, l'entraîneur du Club de Bruges, interrogé par DAZN à ce sujet. "En Belgique, il y a 5 ou 6 grandes équipes et voir deux équipes dominer à ce point est assez étrange".

La domination de Bruges et de l'Union, mauvais signe ? 

Une situation qui s'explique par le travail acharné des deux leaders, mais pas uniquement, souligne le Croate. "C'est peut-être dû au fait que l'Union et nous travaillons toujours pour être meilleurs mais aussi, il faut le dire, parce que les autres clubs traversent une période difficile", regrette Leko, qui espère que ces clubs - comme Anderlecht, La Gantoise ou le Standard - reviendront au sommet.

"Si le football a tant progressé ces 15 dernières années, c'est parce que le niveau était élevé et que chaque match était difficile. Il faut que cela redevienne le cas le plus vite possible", conclut l'entraîneur des Blauw & Zwart. 

Lire aussi… L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

On ne peut que partager le constat d'Ivan Leko : si l'Union Saint-Gilloise venait à se qualifier pour la phase de ligue de la Champions League, l'écart financier entre le "duumvir" qui domine le football belge et ses concurrents risque d'encore se creuser. Avec pour risque, à terme, de voir une Jupiler Pro League proche de ce qui se passe en Écosse... 

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