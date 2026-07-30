Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park
Photo: © photonews
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Alors que l'arrivée d'Oliver Antman à Anderlecht a été officialisée ce mercredi soir, le Sporting pourrait bien enchaîner. L'une des cibles des Mauves semble se rapprocher du Lotto Park.

Il y a un peu plus d'un mois déjà, la presse tchèque mentionnait un intérêt concret du RSC Anderlecht pour un joueur très convoité : Adam Karabec (23 ans), meneur du jeu du Sparta Prague prêté la saison passée à l'Olympique Lyonnais.

Karabec a disputé 34 matchs pour les Gones, qui n'ont pas levé l'option d'achat. Le Tchèque a toutefois montré de belles choses en France, sa valeur marchande grimpant de 4 à 7 millions d'euros. Le Sparta Prague pourrait en profiter et vendre son international (5 caps, 2 buts).

Adam Karabec très bientôt un joueur d'Anderlecht ? 

Selon Sacha Tavolieri (qui révélait un peu plus tôt cette semaine la signature imminente d'Oliver Antman), le RSCA aurait décidé de passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Les discussions se seraient intensifiées entre les deux parties et le Sparta souhaiterait que le transfert soit finalisé rapidement.

Antoine Sibierski a donc visiblement décidé de passer à l'action dans ce mercato estival. L'entrejeu des Mauve & Blanc doit être renforcé suite aux départs, notamment, de Nathan De Cat et Yari Verschaeren ; notons que Karabec serait le deuxième meneur de jeu tchèque à débarquer cet été, après Lukas Ambros qui a signé contre 5 millions d'euros en provenance du Gornik Zabrze. 

Lire aussi… Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Adam Karabec semble toutefois avoir un profil plus offensif que son compatriote, qui est plutôt un milieu régulateur et polyvalent qu'un pur créatif. Passé par un prêt à Hambourg où il a impressionné (8 assists et 4 buts en 33 matchs pour le HSV en 2.Bundesliga), il a cumulé 142 matchs pour le Sparta Prague (13 buts, 11 assists). 

Ce jeudi soir, Anderlecht dispute un match qui pourrait en partie décider de la suite de son mercato. Après un match nul (1-1) concédé dans les derniers instants à Hammarby, les Mauves reçoivent les Suédois avec pour objectif de continuer leur parcours qualificatif en Europa League, et se rapprocher d'une place en phase de ligue européenne. 

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