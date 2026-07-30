Le Club de Bruges recalé : un talent du Mondial préfère un cador européen

Le Club de Bruges pourrait voir l'une de ses pistes lui échapper. Selon O Jogo, l'international australien Nestory Irankunda a refusé une offre brugeoise et privilégie le Sporting Portugal.

Nestory Irankunda, sous contrat avec Watford, se rapproche du Sporting Portugal. Le champion portugais aurait transmis une offre de 15 millions d'euros, assortie de 5 millions d'euros de bonus. Les discussions entre les deux clubs se poursuivent et un accord serait en bonne voie.

Le Bayern Munich est concerné par cette opération. Lors du transfert d'Irankunda à Watford, le club bavarois avait négocié une clause lui garantissant 40 % sur une future revente. Les derniers détails financiers entre le Bayern et Watford doivent être réglés avant que le transfert ne soit officialisé.

Le Club de Bruges essuie un refus

Selon O Jogo, Irankunda a suscité ces dernières semaines l'intérêt de plusieurs clubs. Outre le Club de Bruges, Hull City et le club français Lille auraient essayé de convaincre l'international australien.

Cependant, l'attaquant aurait décliné toutes les propositions. Son choix s'est porté sur le Sporting, qui lui a présenté dès le premier contact un projet sportif clair. Les Portugais ont impressionné le joueur et son entourage, réduisant les chances des autres clubs intéressés.

La Ligue des champions a fait la différence



L'ambition du Sporting a, selon les médias portugais, joué un rôle déterminant dans la décision d'Irankunda. Le Sporting le considère comme le successeur de Pedro Gonçalves, qui est sur le départ.