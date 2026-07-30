Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

En quête d'un nouveau numéro un depuis le départ de Kjell Scherpen, l'Union SG multiplie les pistes. La dernière mène au Japon et à Keisuke Osako.

Âgé de 27 ans, Keisuke Osako est sous contrat avec Sanfrecce Hiroshima, l'un des clubs les plus prestigieux de la J1 League japonaise. Au fil des saisons, le gardien s'est imposé comme une référence à son poste, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection nationale. International japonais à onze reprises, il faisait partie de l'effectif du Japon lors de la dernière Coupe du monde 2026.

Même s'il n'occupait pas le rôle de titulaire indiscutable lors de cette Coupe du monde, sa présence dans la sélection japonaise témoigne de son statut parmi les meilleurs gardiens du pays. Avec son club, Osako a disputé plus de 200 rencontres, remporté plusieurs trophées et accumulé une grande expérience sur la scène continentale grâce à ses participations à la Ligue des champions de l'AFC.

Un gardien complet

Osako est réputé pour être un gardien moderne. Il est solide sur sa ligne, a d'excellents réflexes et se sent à l'aise avec le ballon aux pieds. C'est cette dernière qualité que l'Union valorise beaucoup. Les Bruxellois construisent depuis des années depuis l'arrière et recherchent un portier pouvant jouer un rôle important dans ce schéma.

L'Union explore depuis plusieurs mois le marché asiatique, où la cellule de recrutement estime pouvoir dénicher des profils à fort potentiel. Pour autant, l'international japonais ne serait pas la priorité absolue de l'Union à ce stade des négociations.

Hervé Koffi est le premier choix

L'ancien gardien du Sporting Charleroi est préféré en interne. Le Burkinabè connaît la Jupiler Pro League sur le bout des doigts et a prouvé, durant son passage en Belgique, qu'il faisait partie des gardiens les plus fiables du championnat.

Pour l'Union, Koffi serait le choix logique. Il pourrait s'intégrer immédiatement dans le système de David Hubert sans longue période d'adaptation et dispose de l'expérience nécessaire au plus haut niveau.

L'Union doit soumettre aujourd'hui sa liste de joueurs européens pour le prochain tour préliminaire. Si le club veut pouvoir aligner un nouveau gardien dans la campagne européenne, il faut agir vite.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG
Sanfrecce Hiroshima
Keisuke Osako

Plus de news

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
1
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

11:00
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
1
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

21:30
La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

21:00
Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

20:40
Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

20:15
Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

20:00
Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

19:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

20:05
Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

18:33
La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

18:00
1
Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

17:30
Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

17:00
L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

16:30
Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

16:00
Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

15:30
Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved