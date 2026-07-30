Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

En quête d'un nouveau numéro un depuis le départ de Kjell Scherpen, l'Union SG multiplie les pistes. La dernière mène au Japon et à Keisuke Osako.

Âgé de 27 ans, Keisuke Osako est sous contrat avec Sanfrecce Hiroshima, l'un des clubs les plus prestigieux de la J1 League japonaise. Au fil des saisons, le gardien s'est imposé comme une référence à son poste, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection nationale. International japonais à onze reprises, il faisait partie de l'effectif du Japon lors de la dernière Coupe du monde 2026.

Même s'il n'occupait pas le rôle de titulaire indiscutable lors de cette Coupe du monde, sa présence dans la sélection japonaise témoigne de son statut parmi les meilleurs gardiens du pays. Avec son club, Osako a disputé plus de 200 rencontres, remporté plusieurs trophées et accumulé une grande expérience sur la scène continentale grâce à ses participations à la Ligue des champions de l'AFC.

Un gardien complet

Osako est réputé pour être un gardien moderne. Il est solide sur sa ligne, a d'excellents réflexes et se sent à l'aise avec le ballon aux pieds. C'est cette dernière qualité que l'Union valorise beaucoup. Les Bruxellois construisent depuis des années depuis l'arrière et recherchent un portier pouvant jouer un rôle important dans ce schéma.

L'Union explore depuis plusieurs mois le marché asiatique, où la cellule de recrutement estime pouvoir dénicher des profils à fort potentiel. Pour autant, l'international japonais ne serait pas la priorité absolue de l'Union à ce stade des négociations.

Hervé Koffi est le premier choix

L'ancien gardien du Sporting Charleroi est préféré en interne. Le Burkinabè connaît la Jupiler Pro League sur le bout des doigts et a prouvé, durant son passage en Belgique, qu'il faisait partie des gardiens les plus fiables du championnat.





Pour l'Union, Koffi serait le choix logique. Il pourrait s'intégrer immédiatement dans le système de David Hubert sans longue période d'adaptation et dispose de l'expérience nécessaire au plus haut niveau.

L'Union doit soumettre aujourd'hui sa liste de joueurs européens pour le prochain tour préliminaire. Si le club veut pouvoir aligner un nouveau gardien dans la campagne européenne, il faut agir vite.