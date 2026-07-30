Les premiers mots de David Hubert après l'agression de son attaquant

Après la violente agression dont il a été victime à Bruxelles, Mohammed Fuseini va bien. L'attaquant de l'Union a repris l'entraînement lundi et David Hubert s'est exprimé sur son état avant la Supercoupe de Belgique.

Mohammed Fuseini avait repris l'entraînement lundi avec l'Union Saint-Gilloise, au lendemain de la violente agression dont il a été victime à Bruxelles. L'attaquant ghanéen avait été attaqué à la sortie d'une boîte de nuit et s'était fait voler sa montre ainsi que son téléphone portable. Les images, diffusées par Het Laatste Nieuws, avaient beaucoup circulé sur les réseaux sociaux.

Rien de grave

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la Supercoupe de Belgique face au Club de Bruges, David Hubert s'est montré rassurant. L'entraîneur de l'Union a expliqué avoir eu Fuseini au téléphone dimanche, à sa sortie de l'hôpital. "Le plus important, c'est qu'il ne lui soit rien arrivé de plus grave. Ce sont des images que personne n'a envie de voir", a-t-il confié.

Le technicien a expliqué avoir rapidement pris des nouvelles de son joueur. "Je l'ai eu directement au téléphone dimanche. Il était sorti de l'hôpital où il avait été très bien reçu, tout comme à la police. Cela a été très bien géré. Il a été très vite soutenu", a-t-il confié. Hubert a retrouvé son attaquant lundi à l'entraînement.

Le coach bruxellois a évoqué son état d'esprit après cette agression. "Il m'a dit qu'il avait été saisi, oui. Mais pour moi, le plus important est qu'il n'ait rien physiquement et qu'il puisse exercer sa profession, sa passion. C'est un garçon qui a donné une bonne énergie pendant la préparation. Il a l'air en bonne forme après une saison compliquée."

La vidéo a fait le buzz sur X (ex-Twitter) et Instagram

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"À la suite du fait que cette vidéo ait fait le buzz dans les médias, j'ai eu des discussions avec lui. Et il a reçu beaucoup de soutien par rapport à cela", a conclu l'entraîneur de l'Union.