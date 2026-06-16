Interview "Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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"Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées" : Bertrand Crasson analyse Belgique-Egypte pour nous
Photo: AI generated

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Durant cette Coupe du Monde, Walfoot aura le plaisir de pouvoir compter sur les analyses de Bertrand Crasson, 26 caps avec les Diables Rouges et une Coupe du Monde au compteur.

Bertrand, quelles sont tes impressions après ce match entre la Belgique et l'Égypte ? 

Je ne vais pas être original en vous disant qu'on a souffert. L'Egypte a imposé beaucoup de rythme et d'agressivité dans ce match. Jeremy Doku a été pris en double block et complètement muselé côté gauche. Et quand il est bloqué, il ne se passe tout de même pas grand chose dans cette équipe. Il y a eu un mieux en seconde période, grâce aux changements, bien sûr.

Qu'as-tu pensé du match d'Amadou Onana dans l'entrejeu ? Comment expliquer ses difficultés ? Faut-il que Nicolas Raskin le remplace face à l'Iran ?

Onana est un profil défensif qui multiplie les passes courtes, met le pied sur le ballon... Il fait même beaucoup de gestes pour indiquer qu'il "gère" la situation. Mais on avait besoin de quelqu'un qui mettait du rythme, or il n'en a pas mis du tout. Je souligne qu'Amadou a été bon dans un système de défense à trois. Mais Nicolas Raskin a été bien plus présent à sa montée au jeu, beaucoup plus vif, il a apporté des solutions. Il m'a fait bonne impression, comme chaque fois avec les Diables, en fait. 

Ca a aussi permis à Tielemans d'être un peu plus en vue, ce qu'il n'était pas du tout avant l'entrée de Raskin. Donc oui, pour moi, Nicolas Raskin devrait démarrer le prochain match.

En tant qu'ancien latéral, que penses-tu du débat Castagne-De Cuyper à gauche ? 

J'imagine que Garcia a préféré Castagne en se disant que Salah allait jouer côté droit et rentrer sur son pied gauche. Castagne a fait son match. Maintenant, c'est clair que De Cuyper est plus offensif. Je préfère toujours un gaucher à gauche et un droitier à droite au poste de latéral. Bien sûr, De Cuyper n'a pas bouleversé le match à son entrée mais il est plus à même d'amener des combinaisons et des centres.

Doku Jérémy
© photonews

Tu as connu un grand tournoi. On a la sensation que l'entrée en matière des Diables est toujours compliquée... Qu'est-ce qui explique ça ? 

Que doit dire l'Espagne, alors ? (sourire). Et il faut encore voir ce que vont faire la France, l'Argentine... Il faut arrêter d'avoir des ambitions démesurées. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes équipes et que c'est une Coupe du Monde très ouverte. C'est impossible à pronostiquer. Le Japon et la Corée du Sud m'ont fait bonne impression, et même l'Equateur, qui a pourtant perdu, m'a impressionné ! 

Lire aussi… Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

Bien sûr, nous en sommes encore à prendre nos marques dans ce tournoi. Les sélectionnneurs doivent trouver leur onze. Car je suis sûr que le onze qui a démarré ce dimanche ne sera pas celui qui finira le tournoi. Le stress, ça n'a pas vraiment joué, je pense. Il y a juste de plus en plus de bonnes équipes.

Enfin, un mot de notre buteur Romelu Lukaku. On a la sensation qu'on ne pourra jamais s'en passer... 

Je l'ai toujours défendu, j'en ai toujours été fan. Ce que fait Romelu sur le but, Charles De Ketelaere ne sait pas le faire. Lukaku a une masse musculaire, il bouscule tout le monde. Il aurait même pu marquer de la tête... Ca viendra. On ne peut en effet pas s'en passer, même si CDK fait son possible. On a besoin d'un attaquant, de quelqu'un qui sait la mettre au fond ! 

Le petit Fernandez-Pardo a des qualités aussi et son heure viendra, j'en suis sûr. Mais voilà, rendons hommage à Lukaku, c'est la grande classe.

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