"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

Malgré le partage contre l'Égypte 1-1, Nathan Ngoy a réussi ses débuts en Coupe du monde. Le défenseur de Lille a livré une prestation solide et a reconnu que les Diables rouges devront rapidement corriger leurs erreurs face à l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Les Diables Rouges ont souffert pour leurs grands débuts dans cette Coupe du monde 2026 en concédant un partage 1-1 face à l'Égypte. La première période a été compliquée pour la Belgique, plombée par de nombreuses mauvaises passes et des ballons perdus bêtement. Menés après le but d'Emam Ashour à la 19e minute, les Diables rouges ont dû attendre l'entrée de Romelu Lukaku pour revenir dans le match. Sous la pression de l'attaquant, l'Égypte a marqué contre son camp.

"On savait que c'est une équipe qui allait nous attendre derrière"

S'il y a un point positif à retenir, c'est la prestation de Brandon Mechele et Nathan Ngoy. Très attendue avant le coup d'envoi, la nouvelle charnière centrale a répondu présent. Le jeune Ngoy est revenu sur le match au micro de la RTBF. "On est un peu déçus parce qu'on voulait remporter ces trois points contre un adversaire difficile. On a su décrocher le nul à la fin et c'est le plus important, au final. Il nous reste deux matches et tout est possible. On savait que c'était une équipe qui allait nous attendre derrière et jouer en contre-attaque. Je trouve qu'on a perdu trop de ballons faciles. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On va apprendre de nos erreurs et, au prochain match, on fera mieux."

Une belle bataille contre Omar Marmoush

Interrogé sur son duel avec Omar Marmoush, Ngoy s'est montré satisfait de sa prestation, sans s'enflammer. "C'est l'une des raisons pour lesquelles le coach m'a mis sur le terrain. C'est l'un de mes points forts. Aujourd'hui, j'ai joué contre un grand attaquant. On s'est fait une bonne guerre." Avant d'ajouter avec lucidité : "Ce n'était pas mal, mais je dois m'améliorer sur certains points, comme les pertes de balle. On a su rester calmes parce qu'on savait qu'ils allaient nous provoquer."

Le défenseur de Lille préfère regarder vers l'avant. Avec un point chacun après la première journée, les quatre équipes du groupe G sont au coude-à-coude. La Belgique devra montrer un autre visage face à l'Iran. "On doit rester calmes. Rien n'est joué encore. On va devoir améliorer ce qui n'a pas été. On va tout donner et se reposer parce que c'était un match difficile." Les Diables savent ce qu'il leur reste à faire.

Attention à l'Iran ce dimanche

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Pour leur deuxième match, les Diables Rouges affronteront l'Iran le 21 juin prochain à 21 h, du côté de Los Angeles. La Team Melli sort d'un match fou contre la Nouvelle-Zélande, conclu sur le score de 2-2. Durant cette rencontre, les Iraniens ont été menés à deux reprises, mais ils sont parvenus à revenir au score. La Belgique est prévenue : il faudra être beaucoup plus juste techniquement pour bousculer cette équipe accrocheuse et prendre une option sur la qualification.