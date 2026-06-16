Rudi Garcia l'a trouvé "magnifique" : Leandro Trossard se fiche bien d'être le "mal-aimé" des Diables

Au lendemain du partage face à l'Égypte, Leandro Trossard s'est présenté face à la presse à Renton, au centre d'entraînement des Seattle Sounders. Il est notamment revenu sur les critiques essuyées quant à ses prestations avec les Diables Rouges.

Leandro Trossard n'est pas un joueur populaire chez les supporters des Diables Rouges. Ses prestations en sélection n'ont pas grand chose à voir à ce qu'il réussit à Arsenal : Rudi Garcia attend de lui qu'il garde l'équilibre sur le terrain, conserve le ballon, crée du liant entre les autres joueurs. Alors qu'il déborde de talent et de qualité technique, Trossard est ainsi peu spectaculaire et peu décisif en sélection.

Son match face à l'Égypte ne nous a pas séduit, et pourtant, Rudi Garcia a décrit sa prestation comme... "magnifique". Trossard lui-même estime avoir joué "un match correct" : "Ca fait toujours plaisir de recevoir un tel compliment. Je trouve que j'ai fait un assez bon match, dommage de ne pas avoir pu aider l'équipe avec un but", déclare le Gunner en conférence de presse.

Trossard a la confiance de Rudi Garcia

Leandro Trossard a débuté à droite mais a fini par permuter avec un Doku en grande difficulté. "Ca ne me dérange pas, je peux jouer sur les deux côtés selon le scénario du match", relativise-t-il, avant d'évoquer les critiques qui le ciblent bien souvent quand il endosse le maillot des Diables Rouges.

"Je suis là pour accomplir mes tâches, offensives et défensives. Je joue pour l'équipe. Bien sûr, ça me plairait d'y ajouter des buts et des passes décisives, mais ma tâche première est de jouer pour le collectif. Ce qu'on dit de moi d'un point de vue extérieur, ça me concerne peu", affirme Trossard. "Tant que le coach est content de mon match, c'est tout ce qui compte".



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Le sélectionneur est en effet content du joueur d'Arsenal, et l'a titularisé 9 fois en 12 matchs sous sa houlette. Il ne faudra donc pas faire mine d'être surpris quand Trossard débutera face à l'Iran, peu importe ce qu'en pense le public et les observateurs. "Je sens la confiance du coach et ça me permet de me sentir de mieux en mieux en sélection", se réjouit-il. "J'espère pouvoir grandir dans le tournoi, comme toute l'équipe".