Sur le départ, un cadre de l'Union manquera la confrontation avec Bodo/Glimt

Déjà absent pour la Supercoupe, Anouar Ait El-Hadj ne sera pas non plus de la partie pour la double confrontation contre Bodo/Glimt. Malgré les dénégations de David Hubert, un départ est clairement dans l'air pour le Belgo-Marocain.

C'était l'une des grosses surprises du premier match de cette saison 2026-2027 : Anouar Ait El-Hadj (24 ans), pourtant un titulaire régulier la saison passée, ne faisait pas partie du groupe de l'Union Saint-Gilloise. Une absence qui n'est pas passée inaperçue, mais que David Hubert a relativisée.

Le coach de l'USG a nié tout lien avec un éventuel transfert de son milieu de terrain, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un choix lié à un noyau très large : "J'ai 28 joueurs et chaque semaine, je dois faire des déçus", évacuait Hubert, de façon assez peu crédible.

En effet, Ait El-Hadj ayant disputé 51 rencontres toutes compétitions confondues la saison passée et ayant été titulaire lors de 9 matchs sur 10 durant les Champions Playoffs, ainsi que lors de la finale de la Coupe de Belgique face à son ancien club, le RSC Anderlecht.

Bref : oui, un transfert est dans l'air pour Anouar Ait El-Hadj, comme le confirme La Dernière Heure, qui révèle également que le milieu de terrain belgo-marocain ne fait pas partie des joueurs repris par David Hubert pour les préliminaires de la Champions League face à Bodo/Glimt.

Anouar Ait El-Hadj et plusieurs autres absents en Champions League

Ce n'est pas la seule absence à noter dans le groupe européen de l'USG. Plusieurs transferts entrants manqueront ainsi cette double confrontation cruciale : Nohim Chibani, Ondrej Kricfalusi, Ilan Hurtevent et Hervé Koffi.





En ce qui concerne ce dernier, dont l'arrivée vient d'être officialisée, nos confrères de la Dernière Heure précisent toutefois que si les derniers détails administratifs venaient à être finalisés, il pourrait tout de même intégrer la liste européenne en dernière minute.

En ce qui concerne Anouar Ait El Hadj, aucune information concernant une éventuelle destination n'a jusqu'à présent fuité. Le n°10 de l'Union est encore sous contrat jusqu'en 2028 et est évalué à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Arrivé en 2024 au Parc Duden, il a disputé 90 matchs pour 8 buts et 14 assists sous le maillot de la RUSG.