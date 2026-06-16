Une légende du Mexique, lauréat d'une Coupe de Belgique, prendra sa retraite après le Mondial

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Une légende du Mexique, lauréat d'une Coupe de Belgique, prendra sa retraite après le Mondial
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Guillermo Ochoa rangera les gants au terme de cette Coupe du monde, la sixième de sa carrière. Pour l'heure cantonné au banc, défendra-t-il une dernière fois les perches mexicaines avant de tirer sa révérence ?

Trois hommes disputent leur sixième Coupe du monde. Il y a évidemment les inévitables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais aussi Guillermo Ochoa, le gardien du Mexique. En fin de contrat du côté de l'AEL Limassol, son dernier club, ce dernier a annoncé que cette Coupe du monde, disputée en partie dans son pays, serait la dernière de sa carrière. 

"L’équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur, dans ma carrière comme dans ma vie. Je ne conçois pas ma carrière sans elle. Maintenant que mon aventure avec la sélection est terminée, le football n’a plus de sens pour moi", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la FIFA.

Guillermo Ochoa soufflera-t-il ses 41 bougies comme joueur ? Il faudra que son pays se hisse jusque dans le dernier carré pour que ce soit le cas, puisqu'il fêtera son anniversaire le 13 juillet, soit la veille de la première demi-finale. Pour l'heure, il doit se contenter du banc et rien ne dit qu'il portera une dernière fois les couleurs d' "El Tri" lors de cette Coupe du monde, même si la première rencontre du numéro 1 mexicain, Raúl Rangel, n'a pas été des plus rassurantes.

Roi d'América

Gardien au style atypique, Guillermo, dit "Memo", Ochoa a détonné dans un football moderne faisant la part belle aux portiers dépassant le mètre 90. Il a aussi réussi à s'inscrire dans la lignée d'un Jorge Campos, légende gantée mexicaine aux maillots excentriques mais bien plus douée encore de ses pieds.

Si on l'a bien connu en Belgique grâce à son passage au Standard entre 2017 et 2019, où il a remporté une Coupe et une Supercoupe de Belgique, le nom d'Ochoa est surtout lié à celui du Club América dont il a défendu les filets à 425 reprises, lors de deux passages. Le premier entre 2003 et 2011, le second entre 2019 et 2022. Avec "Las Águilas", il a remporté la Ligue des Champions de la CONCACAF et deux titres de champion du Mexique.

Le monde de "Memo"

Le reste de la carrière de Memo Ochoa, ce sont des clubs un peu partout en Europe et rarement parmi les plus prestigieux. Ajaccio, en France, Malaga et Grenade en Espagne, Salernitana en Italie, AVS au Portugal, jusqu'à cet épilogue chypriote à Limassol où il disputera encore 26 duels cette saison.

Et donc, ce passage en bord de Meuse où il aura conquis les deux seuls titres hors Mexique d'une carrière à plus de 1.000 matchs chez les professionnels.

L'homme qui a écœuré le Brésil et l'Allemagne en Coupe du monde

C'est donc surtout sous le maillot d'"El Tri" que Guillermo Ochoa a écrit les plus beaux chapitres de sa carrière. Le natif de Guadalajara compte 153 apparitions sous le maillot de la sélection, faisant de lui le troisième joueur le plus capé de l’histoire de sa sélection. Parmi ses plus beaux faits d'armes, on retiendra ses 8 arrêts au premier tour contre l'hôte brésilien, lors de l'édition 2014 du Mondial. Quatre plus tard, il va écœurer les attaquants d'une "Mannschaft" tenante du titre en effectuant six arrêts lors de la victoire de son pays 1-2 en phase de groupes.

Moins connus, ses cinq arrêts déterminants lors du sacre mexicain de 2017 en Gold Cup, une compétition qu'il remportera à six reprises, ainsi que la Ligue des Nations de la CONCACAF en 2025. Il a aussi décroché deux médailles de bronze, lors de la Copa América 2007 où "El Tri" était invité et lors des JO de Tokyo en 2021.

Après 23 ans de bons et loyaux services, Memo a donc décidé que ce Mondial à domicile était son clap de fin. Il aura en tout cas marqué les esprits de ceux qui ont suivi ces dernières Coupes du monde.

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