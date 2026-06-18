Il veut redevenir titulaire : le départ d'Arnaud Bodart se précise

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Il veut redevenir titulaire : le départ d'Arnaud Bodart se précise
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Après une saison à cinq petites apparitions seulement, Arnaud Bodart aimerait changer d'air pour retrouver du temps de jeu. L'ancien gardien du Standard aurait demandé son départ à la direction lilloise, qui lui chercherait un remplaçant.

Parti du Standard en janvier 2025, Arnaud Bodart avait réalisé une très belle deuxième partie de saison sous les couleurs du FC Metz, promu en Ligue 1. L'ancien portier des Rouches n'était cependant pas resté chez les Grenats et avait rejoint le LOSC l'été dernier.

Arnaud Bodart venait numériquement remplacer Lucas Chevalier, parti au Paris Saint-Germain, mais devait se farcir la concurrence de Berke Özer, titulaire. Le Turc a bien presté, au contraire de notre compatriote, qui s'est troué à l'une ou l'autre reprise.

Des erreurs qui lui ont coûté ses dernières chances, en fin de saison. Arnaud Bodart n'aura participé qu'à trois petits matchs de championnat et deux rencontres de Coupe de France lors de sa première saison chez les Dogues.

Arnaud Bodart aurait demandé son départ de Lille

Le scénario semble partir sur la même voie pour la saison prochaine sous les ordres de Davide Ancelotti, le fils de Carlo. Mais Bodart, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, veut jouer et aurait demandé son départ à la direction lilloise, selon les informations du journaliste français Mohamed Toubache-Ter.

Lille serait donc bel et bien à la recherche d'un deuxième gardien et aurait coché le nom de Maxim Delanghe, du Cercle de Bruges, selon La Voix du Nord. Mais toujours à la recherche d'un successeur à Bodart, le LOSC aurait décidé de ne pas poursuivre les discussions, ou n'aurait pas trouvé d'accord avec notre autre compatriote.

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