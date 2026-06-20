🎥 Brésil et Maroc font le travail, la Turquie éliminée malgré une carte rouge inédite... et 32 tirs

Cette nuit, le Maroc et le Brésil se sont, à 99,99 %, qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde après leurs succès face à l'Écosse et Haïti. La Turquie, quant à elle, a une nouvelle fois déçu malgré une exclusion surprenante du côté du Paraguay.

Après les États-Unis, vainqueurs de l'Australie, le Maroc et le Brésil se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, cette nuit. Les deux nations comptent quatre points grâce à leurs victoires respectives contre l'Écosse et Haïti, ce qui les assure, dans le pire des cas, d'un statut de meilleur troisième.

Six jours après leur partage décroché face à la Seleção lors du premier match, les Lions de l'Atlas ont frappé quelques instants après le coup d'envoi face à la Tartan Army. Il n'a pas fallu attendre 120 secondes pour voir Ismaël Saibari, l'un des hommes de ce début de Coupe du monde, décocher une frappe puissante dans le plafond du but, sur un service de Brahim Diaz. Le seul but de la rencontre, et une victoire pour le Maroc.

Dans la foulée, le Brésil était logiquement quelques crans au-dessus de Haïti, l'un des petits poucets de la compétition. Les quintuples champions du monde ont fait la différence en première période, grâce au doublé de Matheus Cunha et au but de Vinicius Junior, avant de lever le pied après la pause. Battu à deux reprises, notamment par l'Écosse, troisième, Haïti est éliminé de la compétition.

La Turquie battue à 11 contre 10, et éliminée

La dernière rencontre de la nuit aura connu un scénario quelque peu particulier. Contre la Turquie, le Paraguay a ouvert le score dès la deuxième minute grâce à Matias Galarza, avant d'être réduit à dix juste avant la pause suite à l'exclusion de Miguel Almirón, victime de la nouvelle règle qui consiste à exclure un joueur qui parle à un adversaire (Mert Müldür, dans ce cas) avec la main devant la bouche.

Une exclusion qui n'a cependant pas entamé les espoirs du Paraguay. En supériorité numérique pendant toute la deuxième mi-temps, la Turquie a une nouvelle fois déçu et n'est pas parvenue à égaliser, malgré plusieurs très grosses occasions dans les dernières minutes et... 32 tirs au total. Deuxième défaite des Turcs, les voilà donc éliminés de la compétition après deux petits matchs ! Héroïque, le Paraguay est troisième et peut encore rêver des seizièmes de finale.



