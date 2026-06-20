🎥 Même Romelu Lukaku était épaté par le stade qui attend les Diables Rouges dimanche

Florent Malice
Florent Malice depuis Los Angeles
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🎥 Même Romelu Lukaku était épaté par le stade qui attend les Diables Rouges dimanche
Photo: © Voetbalkrant.com

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Nous avons pu découvrir le SoFi Stadium de Los Angeles ce vendredi, un peu avant que les Diables Rouges arrivent eux aussi. Comme nous, ils ont été épatés.

Nous aussi avons eu l'occasion de visiter le stade et nous avons été impressionnés par ses dimensions. Le SoFi Stadium n'a ouvert ses portes qu'en 2020 et a coûté, selon les estimations, pas moins de 5,5 milliards de dollars, ce qui en fait encore l'une des enceintes sportives les plus chères jamais construites. Il peut accueillir plus de 70.000 spectateurs et, pour les grands événements, sa capacité peut même être portée à plus de 100.000 places. La configuration soccer est plus petite que la configuration NFL.

De Bruyne a tout de suite sorti son téléphone

Vers 18h25, heure locale, les Diables Rouges sont apparus sur la pelouse pour leur reconnaissance officielle du stade. Et même des joueurs habitués depuis des années aux plus grands temples du football européen n'ont pas pu cacher leur admiration.

Kevin De Bruyne a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à filmer le stade. Plusieurs coéquipiers ont fait la même chose. On regardait autour de soi, on pointait du doigt, on prenait des photos.

Lukaku Romelu
© Voetbalkrant.com

La pièce maîtresse absolue de l'enceinte est sans aucun doute le célèbre "Infinity Screen", un écran ovale gigantesque suspendu au-dessus du terrain. Avec une surface d'environ 70.000 pieds carrés et près de 80 millions de pixels, il est considéré comme le plus grand écran vidéo jamais construit dans un stade.

Même Lukaku s'est dit épaté 

Romelu Lukaku, lui, est resté un peu en retrait. L'attaquant n'est pas monté sur la pelouse et a continué à discuter le long de la ligne avec le directeur technique Vincent Mannaert. Sa superstition, comme à Seattle, donc. 

Lire aussi… Voici pourquoi finir premier est crucial pour les Diables : "En Russie, ça avait été difficile"

Mais lorsque Dodi Lukebakio et Koni De Winter l'ont rejoint, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges n'a plus pu cacher son admiration. "Je suis rarement impressionné par un stade, mais ça...", souffre-t-il à Lukebakio. Il discutera ensuite longuement du stade avec Axel Witsel. 

Le SoFi Stadium est le domicile des équipes NFL des Los Angeles Rams et des Los Angeles Chargers, a déjà accueilli un Super Bowl et jouera aussi un rôle central lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Durant cette Coupe du monde, huit rencontres y seront disputées, dont plusieurs matches à élimination directe.

Le toit peut aisément être fermé et le stade n'a pas de climatisation. Mais d'énormes ventilateurs installés au bord du terrain permettent de maintenir une température supportable pour les joueurs. Et le reste de la structure a été pensé pour créer un flux d'air constant à travers l'enceinte.

Dimanche, les Diables Rouges ne devront pas seulement profiter du décor. Il faudra surtout battre l'Iran. Mais une chose est déjà certaine : la scène sur laquelle cela devra se faire est tout simplement de classe mondiale.

Lukaku Romelu
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