"Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku

Jérémy Doku s'apprête à vivre l'un des plus jours de sa vie grâce à la naissance de plus en plus imminente de son premier enfant. Son absence à prévoir chez les Diables fait débat...en France.

Cela se sait depuis le début du tournoi, Jérémy Doku attend un heureux événement, la naissance d'un petit garçon. Sa femme n'a donc logiquement, contrairement aux compagnes d'autres joueurs belges, pas fait le voyage jusqu'aux Etats-Unis. Son mari fera quant à lui le trajet jusqu'en Belgique.

L'ailier de Manchester City n'a pas caché qu'il tenait à être aux côtés de sa chère et tendre. La naissance est prévue entre le 7 et le 15 juillet, soit entre les huitièmes et les demi-finales. Et avant même son forfait pour le match de demain contre l'Iran, l'Union Belge a confimé quelle était, si nécessaire prête à laisser Doku rentrer en Belgique - un vol de 10h - en avion privé aller-retour afin de voir son futur enfant.

Un cas de conscience pour Jérémy Doku

Rien n'est encore acté, mais chez nos voisins, cette éventualité fait beaucoup parler. Sur le plateau de la chaîne française L’Équipe TV, la journaliste France Pierron y va fort : "La Coupe du monde, c’est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça n’arrivera peut-être plus jamais dans ta vie. C’est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien".

Des propos qui ont immédiatement provoqué des polémiques assez vives, à commencer par chez les autres invités du plateau. Ancien champion du monde de boxe, Brahim Asloum", a répliqué : "Juste en imaginant l’arrivée de mon bébé, la joie que ça procure… Moi, je suis dans l’avion en train de faire des pompes pour rentrer le plus vite possible". Pendant ce temps, Brandon Mechele vit exactemement la même situation...et la traverse avec beaucoup plus de tranquillité.