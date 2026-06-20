Un nouveau vote ouvrant la porte à un retour des Playoffs ? La CBAS a tranché !

Scott Crabbé, journaliste football
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Un nouveau vote ouvrant la porte à un retour des Playoffs ? La CBAS a tranché !

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La Gantoise entendait faire revoter la nouvelle formule de compétition en D1A. Mais les Buffalos ont été déboutés.

Depuis de longs mois maintenant, La Gantoise est l'un des principaux opposants de la réforme de la D1A. La direction estime que la suppression des Playoffs et le retour à un championnat 'classique', avec la seule phase régulière pour décider du classement final avaient été vendu comme un package global avec la fin des quotas U23 en D1B, protégeant les équipes espoirs. Ce quota ayant été abandonné, les Buffalos estiment que l'autre partie du deal doit l'être aussi. 

La saison prochaine, le football belge passera de manière irrévocable à une D1A 18 équipes, sans Playoffs. La Gantoise propose de considérer cette saison comme une saison de transition vers un retour à la formule actuelle et l'avait d'ailleurs fait savoir dans une lettre adressée à la Pro League :  "Différentes solutions nous semblent envisageables pour permettre un retour progressif à une D1A à 16 clubs et à une D1B à 18 (ou 20 ?) clubs".

Mais Gand n'en est pas resté à une simple lettre. Le club a également saisi en référé le tribunal de commerce de Bruxelles et la Cour d'arbitrage belge pour le sport (CBAS). Cette dernière a statué sur le cas soulevé par les Buffalos.

Pas de revote de la formule

Le verdict est tombé aujourd'hui et n'a pas fait plaisir aux décideurs gantois. La CBAS a en effet jugé comme infondé la demande de La Gantoise de reprogrammer un nouveau vote quant à cette fameuse réforme, en ne tenant plus compte du quota d'équipes U23 en D1B pour faire pencher la balance.


Il n'y aura donc pas de nouveau vote : les Buffalos ont pris acte de la décision de la Cour d'arbitrage belge pour le sport et n'engageront plus de poursuites en justice. La Pro League peut donc pousser un fameux soupir de soulagement : un nouveau vote aurait encore un peu plus perturbé l'été du football belge.

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