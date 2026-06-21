📷 État d'urgence à Los Angeles : les Diables Rouges vont-ils être perturbés ?

Les Diables Rouges joueront contre l'Iran à proximité d'un important incendie qui frappe Los Angeles.

Les Diables Rouges défient l'Iran ce dimanche soir au SoFi Stadium de Los Angeles. Mais à quelques kilomètres de l'enceinte, un important incendie continue de mobiliser des centaines de pompiers. La situation est suffisamment sérieuse pour que la ville ait décrété l'état d'urgence samedi.

Des grosses fumées

Happening now: A warehouse fire that's spewing toxic air including ammonia into the sky for the fourth day in a row and they can't seem to put the fire out! Boyle Heights Los Angeles 💔 pic.twitter.com/8kGUFciPIq — G L K (@GASLAMPKILLER) June 20, 2026

Le feu s'est déclaré mercredi dans un immense entrepôt frigorifique. Depuis, une épaisse fumée noire recouvre une partie de Los Angeles et l'incendie n'est pas éteint. Les secours doivent composer avec des matériaux isolants en combustion, des panneaux solaires et un possible dégagement d'ammoniac.

Pendant plusieurs jours, les habitants du quartier de Boyle Heights ont reçu pour consigne de rester chez eux et de garder leurs fenêtres fermées. Des centres d'accueil ouverts jour et nuit ont été installés en urgence pour les personnes les plus touchées par la fumée ou n'ayant pas de solution de repli.

Le match entre la Belgique et l'Iran n'est pas remis en question, même si les autorités continuent de suivre de près la qualité de l'air dans certains secteurs de la ville et recommandent d'éviter les activités en extérieur lorsque c'est possible.



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Pour l'instant, aucun changement n'est prévu autour de l'organisation pratique de la rencontre. Les équipes, les supporters et les médias vont arriver au SoFi Stadium normalement, les axes routiers principaux restant fluides. À ce stade, l'incendie ne devrait avoir aucune conséquence sur la tenue du match, et le coup d'envoi sera donné à l'heure prévue sous les yeux des spectateurs déjà présents.

Une chance pour les Diables ?

Un élément pourrait jouer en faveur des Diables Rouges. Los Angeles abrite la plus importante communauté iranienne en dehors de l'Iran, surnommée "Tehrangeles". Mais une partie de cette diaspora ne se reconnaît plus dans la sélection nationale, qu'elle juge liée au régime iranien. Lors du premier match contre la Nouvelle-Zélande, des manifestations avaient eu lieu aux abords du stade.