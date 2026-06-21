Mieux que Manchester United et la Juve : l'incroyable bilan UEFA de Bruges pourrait lui valoir le chapeau 2 !

Le Club de Bruges ne brille pas seulement en Pro League, mais aussi en Europe. Pour la deuxième saison consécutive, les Blauw en Zwart ont franchi la la phase ligue de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Une performance qui rapporte gros aux Brugeois au classement UEFA.

Le Club Bruges a de nouveau réalisé un beau parcours européen la saison dernière. Il a notamment battu l’AS Monaco (4-1) et l’Olympique de Marseille (3-0) ou encore contraint le FC Barcelone au partage et s'est ainsi —à nouveau — extirpé de la phase de ligue.

74.250 points au compteur

Lors des barrages pour les huitièmes de finale, l’Atlético Madrid s’est finalement montré trop fort, mais le Club a une nouvelle fois fait forte impression. Et cela se reflète désormais aussi dans le classement UEFA.

Ainsi, le Club serait actuellement la 17e meilleure équipe d’Europe sur les points récoltés lors des cinq dernières années. Il a cumulé 74.250 points au classement UEFA et fait mieux que des grands noms comme Manchester United, l’AC Milan, la Juventus et Benfica. Une performance impressionnante, surtout quand on connaît les budgets des clubs mentionnés.

Sur le site de l’UEFA, le Club est maintenant 19e, mais il a encore 6.000 points à ajouter. Cela le ferait grimper à la 17e place et — point non négligeable — pourrait lui valoir un tirage plus favorable en chapeau 2 de la Ligue des Champions.

Bruges fait honneur au coéfficient belge

Ce n’est pas seulement la Ligue des Champions qui contribue au bon classement du Club, mais aussi l’aventure réussie en Conference League il y a quelques saisons, lors de l'exercice 2023/24. Les Brugeois avaient alors atteint les demi-finales, où ils sont tombés face à la Fiorentina. Grâce à cette demi-finale, le Club a d’un coup engrangé 21.000 points, soit 6.500 de plus que cette saison.





Les Brugeois pourraient d’ailleurs encore grimper. La saison 2021/22 ne sera bientôt plus prise en compte et sera remplacée par la prochaine. En 2021/22, le Club avait terminé dernier de son groupe de Ligue des Champions et n’avait récolté que quatre points.

Les Brugeois continuent ainsi de franchir de grandes étapes en Europe, où le respect pour leurs performances en Ligue des Champions ne cesse de grandir. L’époque où les équipes se réjouissaient d’un déplacement au Jan Breydel semble bel et bien révolue.