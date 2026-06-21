Rudi Garcia explique l'absence de Jeremy Doku : "Je ne prendrai aucun risque sur le plan médical"

Le verdict est tombé en début d'après-midi heure locale, en soirée heure belge : Jeremy Doku, qui souffre d'une affection respiratoire, sera absent face à l'Iran. Rudi Garcia a expliqué cette décision.

Rudi Garcia a tenté de jouer la carte de la surprise quand une question concernant l'absence de Jeremy Doku a été posée : "Normalement, je ne parle pas des joueurs blessés. Je vais donc répondre à une seule question sur le sujet", déclare le sélectionneur, comme si toute autre question aurait pu commencer la conférence de presse à la veille de Belgique-Iran.

"Jeremy allait moins bien depuis l'Egypte", reconnaît Garcia. On entendait en effet souvent tousser l'ailier de Manchester City lors des entraînements. "Il a pu jouer contre l'Egypte, mais ça s'est ensuite dégradé et le staff médical a pris sa décision. Je le sais depuis hier soir". Et s'il est parfois possible de "forcer" sur le corps, et donc de jouer quelques minutes, en cas de souci physique, Rudi Garcia ne veut pas en entendre parler.

"Je ne veux pas aligner des joueurs qui ne sont pas à 100% d'un point de vue médical. Je peux en revanche aligner des joueurs qui ne sont pas à 100% physiquement, il y a une différence", précise-t-il. C'est un coup dur pour la Belgique, mais Garcia relativise : "J'ai entièrement confiance en ceux qui vont jouer demain".

Fernandez-Pardo ? Trossard à gauche ?

Mais qui jouera demain à la place de Doku ? Notre préférence irait peut-être à Matias Fernandez-Pardo, qui a été aligné côté gauche en amical face aux Seattle Sounders. Mais notre petit doigt nous dit que Rudi Garcia va simplement décaler un Leandro Trossard, qu'il adore, sur ce flanc gauche où il a fini le match face à l'Egypte.

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"Leandro n'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais il n'a plus rien à prouver. Il peut jouer partout, est très utile, ne perd pas de ballons. C'est une chance de l'avoir dans ce groupe", a réaffirmé Garcia en conférence de presse ce samedi. Un message assez clair. Côté droit, cela pourrait bien être Alexis Saelemaekers qui prendrait alors la place de Leandro Trossard.