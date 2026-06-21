Un Belge aux mannettes contre l'Iran : "Je dois rester neutre"

Ce soir, les Diables Rouges disputeront leur deuxième rencontre du tournoi contre l'Iran. Un match que les téléspectateurs suivront à travers 'l'oeil' de Jean-Charles Vankerkoven, le réalisateur belge en charge de l'affiche du jour.

Un match de Coupe du Monde rassemble une flopée de métiers de l'ombre, rarement mis en valeur mais indispensables à la tenue de l'événement. Parmi ces chevilles ouvrières de la FIFA, on retrouvera Jean-Charles Vankerkoven, un réalisateur belge qui sera aux mannettes pour assurer la bonne diffusion de la rencontre entre les Diables Rouges et l'Iran.

Une gymnsatique rodée pour notre compatriote : "Evidemment, mon rôle premier, c’est de filmer les matchs de la manière la plus cohérente possible. C’est ce qu’on appelle le storytelling. Raconter ce qui se passe sur le terrain, restituer l’ambiance, montrer tous les aspects du jeu pour un public qui est très vaste", explique-t-il à la RTBF.

Restituer fidèlement l'ambiance des deux côtés

Les enjeux sont énormes sur des rencontres suivies par des centaines de millions de téléspectateurs. Avec un contexte particulier pour le match du soir puisque Jean-Charles Vankerkoven sera en charge du match de la Belgique. Mais il ne devra pas en oublier l'Iran pour autant.

"Il y a deux équipes, deux points de vue, deux peuples qui regardent. Il y a une équipe dominante et une dominée, une qui marque, une qui encaisse, une qui se qualifie et une qui n’est pas sûre de se qualifier. Les contrastes sont très importants et ça doit être assez équilibré. On est neutre. Bon, moi je suis belge, mais voilà, à ce moment-là, je ne suis pas belge, je suis un acteur de la Coupe du monde", confirme-t-il. Gageons qu'il pourra filmer plus de sourires dans le clan belge qu'à l'issue de l'entrée en lice des Diables.