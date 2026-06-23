Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Prêté par Leicester à Monaco, Wout Faes n'est pas conservé sur le Rocher et doit se trouver un nouveau club. Fenerbahçe aurait manifesté son intérêt, mais devrait débourser jusqu'à dix millions d'euros.

Relégué en Championship avec Leicester, Wout Faes ne faisait plus partie des plans du club anglais et a dû se trouver un nouveau club dès le mois de janvier.

Sa bouée de sauvetage s'est nommée l'AS Monaco, où Sébastien Pocognoli lui a offert une petite quinzaine d'apparitions en Ligue 1. Une plutôt bonne demi-saison malgré laquelle les Monégasques ont décidé de ne pas lever l'option d'achat.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 chez les Foxes, Wout Faes doit donc se trouver un nouveau club, à un an de la fin de son contrat. Et un prétendant viendrait de manifester son intérêt.

Wout Faes vers le Fenerbahçe ?

Selon les informations du média turc TRT Spor, le Fenerbahçe serait très intéressé par la signature de notre compatriote, qui n'a plus été appelé chez les Diables Rouges depuis le déplacement au Pays de Galles pour les qualifications à la Coupe du monde, l'année dernière.



Le grand club turc se serait renseigné sur la situation de Wout Faes auprès de Leicester, qui demanderait une indemnité avoisinant les dix millions d'euros pour libérer ses services. Une indemnité qui ferait du bien à Leicester, relégué en troisième division anglaise.