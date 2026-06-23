Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Prêté par Leicester à Monaco, Wout Faes n'est pas conservé sur le Rocher et doit se trouver un nouveau club. Fenerbahçe aurait manifesté son intérêt, mais devrait débourser jusqu'à dix millions d'euros.

Relégué en Championship avec Leicester, Wout Faes ne faisait plus partie des plans du club anglais et a dû se trouver un nouveau club dès le mois de janvier.

Sa bouée de sauvetage s'est nommée l'AS Monaco, où Sébastien Pocognoli lui a offert une petite quinzaine d'apparitions en Ligue 1. Une plutôt bonne demi-saison malgré laquelle les Monégasques ont décidé de ne pas lever l'option d'achat.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 chez les Foxes, Wout Faes doit donc se trouver un nouveau club, à un an de la fin de son contrat. Et un prétendant viendrait de manifester son intérêt.

Wout Faes vers le Fenerbahçe ?

Selon les informations du média turc TRT Spor, le Fenerbahçe serait très intéressé par la signature de notre compatriote, qui n'a plus été appelé chez les Diables Rouges depuis le déplacement au Pays de Galles pour les qualifications à la Coupe du monde, l'année dernière.


Le grand club turc se serait renseigné sur la situation de Wout Faes auprès de Leicester, qui demanderait une indemnité avoisinant les dix millions d'euros pour libérer ses services. Une indemnité qui ferait du bien à Leicester, relégué en troisième division anglaise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Fenerbahce
Wout Faes

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps absent pour France - Norvège, Miguel Almirón fixé

LIVE Coupe du monde 23/06 : Didier Deschamps absent pour France - Norvège, Miguel Almirón fixé

22:40
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
3
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

📷 Officiel : OHL connaît son nouvel entraîneur et c'est un ancien Diable rouge

17:00
Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

Que fera Roberto Martinez ? Une majorité de Portugais ne veut plus de Ronaldo dans le onze

16:20
Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

Un revenant à Anderlecht donne son avis sur l'avenir de Nathan De Cat

15:40
Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

Le Standard devrait renforcer son staff avec un visage bien connu

15:00
4
Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

Capitaine abandonné : un ancien cador de Pro League lâché par des cadres de sa sélection ?

14:30
Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

Un ancien bourreau d'Anderlecht en vue pour Charleroi ?

14:00
Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

Un excédentaire du Cercle de Bruges rejoint un club néerlandais entraîné par un ancien du Beerschot

13:30
Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

Discussions en cours : Charleroi s’active pour le remplaçant d’Étienne Camara

13:00
Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

Intérêt pour un ex-Rouche et un ancien Diablotin mis de côté par Cesc Fàbregas à Côme

12:40
Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

Le retour de Jean Kindermans : pourquoi Anderlecht était prêt à tout pour le faire revenir à Neerpede

12:00
2
C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

C’est officiel, l’Antwerp s’offre sa troisième recrue de l’été

11:40
Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

Quatrième recrue pour la RAAL d’Edward Still, qui s’offre un excédentaire du Sporting Charleroi

11:20
Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

Gregory De Grauwe, ce Belge méconnu qui veut battre l’Angleterre ce soir à la Coupe du monde

11:00
Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

Plusieurs départs à Lommel, le staff de Rik De Mil à Gand évolue encore

10:30
Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

Interdit de conduire, Radja Nainggolan échappe de peu à un accident avec la police

10:10
1
La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

La RAAL s’offre un attaquant à 20 buts, pourtant pisté par le Racing Genk

09:10
Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

Olivier Renard en pole position pour un nouveau défi particulièrement lucratif, avec un ancien Diable Rouge

08:40
"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

"Le moment de relever un nouveau défi" : le mercato des départs s'anime encore au RFC Liège

07:40
Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

Coupe du monde : France - Irak interrompu deux heures, un ancien flop de Charleroi relance l'Algérie

07:20
Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

Deux actions, zéro carton : l'Argentine accusée d'être encore favorisée

07:00
1
Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

Youri Tielemans pour mettre du calme (et de la com') dans la baraque : "Ce qui compte, c'est de se qualifier"

05:00
"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

"Le plan était le bon" : Thibaut Courtois défend Rudi Garcia et pointe un autre problème

22/06
Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

Le prochain entraîneur d'Anderlecht ? Un adjoint pourrait décrocher le poste

22/06

Plus de news

Les plus populaires

The Championship

 Play-offs - Finale
Hull City Hull City 1-0 Middlesbrough Middlesbrough
Hull City Hull City Annulé Southampton Southampton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved