📷 L’Antwerp rend hommage à la ville avec son nouveau maillot extérieur

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L'Antwerp a présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/27. Le Great Old opte pour une tenue principalement blanche et y intègre une référence à un lieu emblématique d’Anvers.

Le maillot blanc sera accompagné d'un short rouge et de chaussettes blanches. "Le Bosuil et l’Hôtel de Ville : deux lieux historiques qui font battre plus vite le cœur des Anversois. Le RAFC est fier de présenter, en collaboration avec son équipementier Stanno, le nouveau maillot extérieur pour la saison 2026/27", écrit l’Antwerp sur son site officiel.

"Le maillot s’inspire de la salle Leys de l’Hôtel de Ville d’Anvers. Un lieu qui respire ce qui caractérise ’t Stad depuis des siècles : la fierté anversoise. Une classe intemporelle", explique le club.

Des détails historiques intégrés au design


"La salle Leys, nommée en hommage à l’artiste anversois Henri Leys, est remplie d’impressionnantes décorations du XIXe siècle. Des fresques murales et des portraits de figures historiques recouvrent chaque mur. Le plafond y est orné de détails élégants, raffinés et soignés, repris dans l’ensemble de la tenue pour la saison prochaine." Cette inspiration n’a pas été choisie par hasard. L’Antwerp voulait aussi faire ressortir l’atmosphère de la salle Leys dans le design du nouveau maillot extérieur, qui contient plusieurs références subtiles à ce lieu historique.

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