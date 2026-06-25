Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Le Comité disciplinaire du football professionnel s'est réuni hier pour évoquer les violents débordements constatés à la fin du match entre le Standard et Charleroi, lors de la dernière journée des Playoffs. Les deux clubs sont lourdements sanctionnés, de même que leurs supporters.

En Europe Playoffs, la saison s'était conclue dans le chaos avec cet envahissement de terrain et ces scènes de guérilla au coup de sifflet final. Après le drapeau carolo brandi par Mohammed Koné, des supporters des deux camps s'étaient retrouvés sur le terrain, la situation avait largement dégénéré.

Le Comité disciplinaire de la fédération s'est réuni pour débattre du dossier. Sa première décision concerne les chocs wallons à venir. Non seulement les prochains matchs entre Charrleroi et le Standard se dérouleront sans supporters extérieurs, mais il se déroulement tout simplement à huis clos.

Une décision qui pendait au nez des supporters des deux camps après la gravité des débordements. Carolos et Liégeois pouvaient pourtant se réjouir du retour des supporters visiteurs la saison dernière. Pour la saison 2027-2028, si les chocs wallons ne devraient plus se tenir à huis clos, les supporters visiteurs seraient à nouveau privés de déplacement.

Le Comité disciplinaire moins sévère que la Commission de discipline

Pour sa part, le Standard écope de 10 000 euros d'amende et sera contraint de jouer l'un des prochains matchs à domicile sans les blocs E3, D3 et F3 (en Tribune 3), résultat d'un sursis qui planait au-dessus de la T3 depuis les incidents constatés face à l'Antwerp.



Les directions du Standard et de Charleroi peuvent aller en appel, tout comme la commission de discipline de la fédération. Cette dernière avait requis des sanctions beaucoup plus sévères : quatre matchs à domicile à huis clos pour Charleroi et trois pour le Standard.