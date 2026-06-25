Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
| Commentaire
Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Verra-t-on les deux milieux de terrain les plus créatifs du noyau belge alignés de concert ? Hans Vanaken a en effet les faveurs des pronostics pour démarrer, et on imagine mal Rudi Garcia sortir Kevin De Bruyne du onze de base.

Sans vouloir faire offense à Youri Tielemans, si un joueur dans le noyau des Diables Rouges a un "cerveau" foot comparable à celui de Kevin De Bruyne, c'est bien Hans Vanaken. Le capitaine du Club de Bruges n'a pas fait la carrière du rouquin du Napoli, pour diverses raisons - et notamment parce qu'il n'est pas aussi fort, tout simplement - mais peu de joueurs lisent le jeu comme lui.

La question est : les deux peuvent-ils être associés ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande ? Hans Vanaken, lui, assure en tout cas que sa relation, sur et en-dehors du terrain, avec KDB est très positive. "Oui, ça marche bien. Je pense qu'on peut se compléter sur le terrain", déclare-t-il en conférence de presse. 

Vanaken et De Bruyne, compatibles ? Oui, mais...

"Avec notre QI foot, nous nous trouvons assez facilement. On l'a déjà prouvé par le passé. Et en-dehors du terrain ? Nous avons quelques points d'intérêt en commun. Nous faisons partie des Diables qui jouent aux cartes", sourit Vanaken. "Si nous parlons football ensemble ? Parfois un peu, mais franchement, pas tellement". 

Comme l'a souligné le Brugeois, les faits montrent qu'il est tout à fait compatible avec De Bruyne. Ce qu'on pourrait considérer comme le match référence de l'ère Garcia, cette victoire cruciale 3 buts à 0 contre l'Ukraine à Genk, a d'ailleurs été remportée avec les deux hommes sur le terrain pendant 90 minutes. 

Lire aussi… Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème
Malheureusement, face à la Macédoine du Nord par deux fois, la machine offensive belge s'est enrayée alors que KDB et Hans Vanaken était tous deux titulaires, et sur leurs 16 apparitions conjointement sur le terrain (dans le onze ou en cours de match), De Bruyne n'a marqué qu'une fois sur une passe de son compère. Des chiffres à améliorer... dès ce vendredi ? 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Nouvelle-Zélande - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 05:00 (27/06).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Nouvelle-Zélande

Plus de news

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème

08:00
L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

06:00
Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

Jérémy Doku titulaire contre la Nouvelle-Zélande ? Les premiers signaux sont encourageants

20:51
1
De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point

21:40
"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

"Si on ne gagne pas, on n'a rien à faire au tour suivant" : Hein Vanhaezebrouck met en garde Rudi Garcia

22:04
1
Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

Chaos lors du choc wallon : des sanctions jusqu'en 2028 pour les deux camps

08:30
Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

Le Brésil et le Maroc finissent en beauté, de belles affiches en perspective en seizièmes

07:00
La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

La rouge de Ngoy, en partie de la faute de Vanaken ? "Je trouve que ma passe était bonne..."

22:30
L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

06:30
Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?

19:20
8
Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

23:17
LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes

00:39
Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

Pas d'appel : Rudi Garcia devra se passer de Nathan Ngoy contre la Nouvelle-Zélande

00:30
Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

Manchester City prépare un transfert historique à 150 millions d'euros

23:30
L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

L'heure de Hans Vanaken ? Le triple Soulier d'Or est flatté qu'on le réclame autant

20:15
1
Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

Après Naples, déjà une autre destination pour Kevin De Bruyne ? Un club ambitieux passe à l'action

21:14
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: De Bruyne - Mertens - Vossen

21:14
Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

Un premier prétendant : un club italien se positionne pour Mario Stroeykens

21:43
Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

19:20
C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

C'est officiel : Jelle Vossen rebondit en Challenger Pro League

20:01
Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

19:40
Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

18:40
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

15:40
LIVE Coupe du monde 25/6

LIVE Coupe du monde 25/6

00:00
Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

17:00
Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

17:40
Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

16:30
Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

15:20
9
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
5
Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

14:35
OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

14:08
1
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

11:30
2
Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

14:00
L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

13:30
Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

13:00
Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

12:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 3
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Quatar Quatar
Suisse Suisse 2-1 Canada Canada
Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
Maroc Maroc 4-2 Haïti Haïti
République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 22:00 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 22:00 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 26/06 Suède Suède
Tunisie Tunisie 26/06 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 26/06 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 26/06 Australie Australie
Sénégal Sénégal 26/06 Iraq Iraq
Norvège Norvège 26/06 France France
Uruguay Uruguay 27/06 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 27/06 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 27/06 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 27/06 Belgique Belgique
Croatie Croatie 27/06 Ghana Ghana
Panama Panama 27/06 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 28/06 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 28/06 Portugal Portugal
Algérie Algérie 28/06 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 28/06 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved