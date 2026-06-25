Deux artistes ensemble ? Hans Vanaken évoque sa connexion avec Kevin De Bruyne

Verra-t-on les deux milieux de terrain les plus créatifs du noyau belge alignés de concert ? Hans Vanaken a en effet les faveurs des pronostics pour démarrer, et on imagine mal Rudi Garcia sortir Kevin De Bruyne du onze de base.

Sans vouloir faire offense à Youri Tielemans, si un joueur dans le noyau des Diables Rouges a un "cerveau" foot comparable à celui de Kevin De Bruyne, c'est bien Hans Vanaken. Le capitaine du Club de Bruges n'a pas fait la carrière du rouquin du Napoli, pour diverses raisons - et notamment parce qu'il n'est pas aussi fort, tout simplement - mais peu de joueurs lisent le jeu comme lui.

La question est : les deux peuvent-ils être associés ce vendredi face à la Nouvelle-Zélande ? Hans Vanaken, lui, assure en tout cas que sa relation, sur et en-dehors du terrain, avec KDB est très positive. "Oui, ça marche bien. Je pense qu'on peut se compléter sur le terrain", déclare-t-il en conférence de presse.

Vanaken et De Bruyne, compatibles ? Oui, mais...

"Avec notre QI foot, nous nous trouvons assez facilement. On l'a déjà prouvé par le passé. Et en-dehors du terrain ? Nous avons quelques points d'intérêt en commun. Nous faisons partie des Diables qui jouent aux cartes", sourit Vanaken. "Si nous parlons football ensemble ? Parfois un peu, mais franchement, pas tellement".

Comme l'a souligné le Brugeois, les faits montrent qu'il est tout à fait compatible avec De Bruyne. Ce qu'on pourrait considérer comme le match référence de l'ère Garcia, cette victoire cruciale 3 buts à 0 contre l'Ukraine à Genk, a d'ailleurs été remportée avec les deux hommes sur le terrain pendant 90 minutes.

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Malheureusement, face à la Macédoine du Nord par deux fois, la machine offensive belge s'est enrayée alors que KDB et Hans Vanaken était tous deux titulaires, et sur leurs 16 apparitions conjointement sur le terrain (dans le onze ou en cours de match), De Bruyne n'a marqué qu'une fois sur une passe de son compère. Des chiffres à améliorer... dès ce vendredi ?