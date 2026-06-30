Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Il ne l'aime toujours pas : Stéphane Pauwels "taille" encore Romelu Lukaku
Photo: © photonews

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Sur le plateau de LN24, Stéphane Pauwels et ses chroniqueurs sont revenus sur la déclaration de Romelu Lukaku qui s'attribuait un 8/10 pour son début de tournoi. Et encore une fois, l'animateur du programme n'a pas épargné le meilleur buteur de l'histoire des "Diables Rouges."

Pour le bonheur de certains, pour le malheur d'autres, après ses interludes dans le home-jacking et dans la climatisation, Stéphane Pauwels a retrouvé une place dans la petite lucarne, du côté de LN24, chaîne habituée à récupérer tous les has-been du métier pour paraphraser un journaliste du groupe IPM (LN24, La DH et La Libre) à propos de Kevin De Bruyne.

Avec une moindre audience, mais un écho plus grand sur les réseaux sociaux où la chaîne publie les meilleurs moments de son café du commerce footballistique. Et le débat du jour concernait cette phrase de Romelu Lukaku : "Je me donne un 8/10 pour mon début de tournoi, surtout en regardant d’où je viens. Je donne un 7/10 à l’équipe."

"Le deuxième match, il est nul"

Sur le plateau, il y a ceux qui sont d'accord, parmi lesquels l'ancien gardien des "Diables Rouges" Philippe Van de Walle, avant que Stéphane Pauwels n'appelle un chat un chat pour paraphraser un de ses célèbres tics de langage. "Je vais encore tailler, mais allez, il faut être sérieux", commence-t-il.

"Avec beaucoup de respect. Il avance plus, on voit bien qu'il est fatigué, qu'il revient de loin, qu'il doit revenir. Sa première rentrée, ok, c'est lui qui va faire le pressing, derrière il rate une tête, sans quoi on était peut-être déjà qualifié. Deuxième match, il est nul. Troisième match, il rentre. On est déjà à combien ? 3-1 ? 4-1 ? Le petit Liégeois (NDLR : Nicolas Raskin), il lui met un caviar. Tu n'as plus qu'à la mettre ! C'est super, je mets 6/10. J'essaye d'être juste. 8/10, c'est exagéré. J'ai donné 6 à l'équipe, j'ai donné 6 à lui", explique Stéphane Pauwels.

"Je lui mets un 6/10"

Marco Casto, ancien joueur de Charleroi dans les années 1990, abonde alors dans le sens du présentateur. "On est en train d'expliquer que, son appel, ceci cela. Mais heureusement ! C'est comme si tu disais que Lewandowski avait inscrit un but de la tête. Ces gars-là, c'est normal qu'ils fassent cela."

Casto accordera finalement un 6,5/10 aux prestations de "Big Rom", tandis que Philippe Van de Walle montera jusqu'à 7/10. Et finalement, une note sur un match de football reste un exercice assez subjectif.

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Une animosité ancienne entre les deux

Si on ne peut pas non plus dire que Stéphane Pauwels déraille totalement en étant sévère avec les prestations de Romelu Lukaku, on ne peut pas oublier que les deux hommes sont loin de s'apprécier. 

L'ancien trublion de La Tribune a rarement été tendre avec l'attaquant vedette de notre équipe nationale. Après une finale d'Europa League perdue par l'Inter contre Séville, "Steph" avait allumé Lukaku, ce qui lui avait valu un "quelle baltringue !" de la part de Thomas Meunier.

Mais son attaque la plus marquante date de l'Euro 2016 quand le Mouscronnois avait sorti : "Lukaku, c'est un plot. Il ne sert à rien! On a eu son frère en plus... Heureusement que ce ne sont pas des tiplés sinon on était dans la m... ! (...) Lukaku, c'est un miracle du football. Quand tu as Batshuayi et que tu le fais rentrer à la 83e minute... Alors que dans la qualité pure de nos attaquants, c'est le meilleur et il ne le fait pas jouer."

"Si je le vois... On va devoir se parler"

Des propos qui avaient fait réagir Jordan Lukaku quelques années plus tard dans une interview accordée à Eleven. "Si je le vois... On va devoir se parler", avait lancé le cadet des frères.

Autant dire que la hache de guerre ne sera jamais définitivement enterrée entre Stéphane Pauwels et Romelu Lukaku.

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