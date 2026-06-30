Avis Romelu Lukaku entraîneur ? Tout porte à croire que cela se fera… à Neerpede.

Johan Walckiers
Fabien Chaliaud et Johan Walckiers depuis Seattle
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Romelu Lukaku entraîneur ? Tout porte à croire que cela se fera… à Neerpede.
Photo: AI generated

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Romelu Lukaku l’a lui-même confirmé : même après sa carrière de joueur, il souhaite rester actif dans le football, de préférence comme entraîneur. Le meilleur buteur de l’histoire des "Diables Rouges" a laissé entendre, lors de sa conférence de presse.

"L'objectif est bien de devenir entraîneur", a déclaré, sans détour, Romelu Lukaku quand on lui a demandé ce qu'il envisageait de faire le jour où il rangerait les crampons. Une déclaration qui ne surprendra guère ceux qui ont suivi son parcours ces dernières années.

"J'aime trop ce sport pour arrêter"

L'attaquant n'a jamais caché le fait  qu'il comprenait le jeu en profondeur et qu'il aimait trop l'analyser pour s'en éloigner complètement. Une suite de carrière sur le banc s'inscrirait donc dans une certaine logique.

Lukaku a déjà expliqué qu'il ne pourrait jamais tourner définitivement la page du football. Sa passion pour le jeu reste le facteur déterminant.

En équipe nationale, "Big Rom" a d'ailleurs eu très tôt l'occasion de préparer cette reconversion. En 2020, le sélectionneur de l'époque, Roberto Martínez, avait permis à un groupe d'internationaux expérimentés, dont Romelu Lukaku, de suivre une formation accélérée pour obtenir la licence UEFA A d'entraîneur. Cette initiative visait à permettre aux joueurs de découvrir le métier d'entraîneur alors qu'ils étaient encore en activité.

Par la suite, Romelu Lukaku a reconnu que cette formation avait profondément influencé sa vision du football. L'approche tactique et analytique de Martínez l'aurait déjà orienté vers une future carrière d'entraîneur.

Lire aussi… Verra-t-on le meilleur Romelu Lukaku durant cette Coupe du Monde ? Rudi Garcia répond clairement

Dernière étape comme joueur, premiers pas comme entraîneur ?

Depuis, Romelu Lukaku est arrivé au crépuscule de sa carrière, même s'il reste encore décisif au plus haut niveau. Dans un scénario idéal, il souhaiterait encore jouer une dernière saison à l'étranger avant de faire son retour à Anderlecht, son club formateur.

Ce retour chez les "Mauves" serait la conclusion logique de sa carrière de joueur. Mais son histoire avec le ballon rond ne s'arrêterait pas là.

Au sein du club bruxellois, on murmure depuis un certain temps que Lukaku pourrait ensuite intégrer l'encadrement des jeunes. Non seulement comme mentor pour les jeunes attaquants, mais aussi en tant qu'entraîneur.

Neerpede, le retour aux sources 

Romelu Lukaku a toujours continué à cultiver un lien fort avec Anderlecht. Il y a grandi, s'y est révélé et a toujours suivi ce qu'il se passait au club après son départ à l'étranger. De plus, son intérêt pour la formation et l'accompagnement des jeunes semble se confirmer de plus en plus.

S'y ajoute le fait que Jean Kindermans, l'architecte de l'académie des jeunes qui connaît forcément bien Lukaku, est revenu à Anderlecht dans un rôle central. Une nouvelle qui a forcément satisfait le meilleur buteur de l'histoire des "Diables Rouges". En interne, le retour de Kindermans est considéré comme une étape importante vers davantage de stabilité et le renforcement de l'identité footballistique du club.

Dans ce contexte, une future collaboration entre deux hommes qui se connaissent bien et s'apprécient ne paraît pas irréaliste. Un rôle d'entraîneur des jeunes à Neerpede correspondrait parfaitement à l'ambition de Romelu Lukaku, qui pourrait ainsi apprendre progressivement le métier d'entraîneur.

Du buteur au formateur ?

Une chose est déjà certaine : Romelu Lukaku ne veut pas quitter le monde du football. Et tous ceux qui le connaissent savent qu'il apportera, dans un autre rôle, la même détermination que celle qu'il affiche sur le terrain.

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