Julian Duranville annonce son départ de Dortmund mais pas encore son nouveau club

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Julian Duranville annonce son départ de Dortmund mais pas encore son nouveau club

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Alors qu'il lui reste encore deux saisons à prester avec le Borussia Dortmund, Julian Duranville vient d'annoncer son départ du Borussia Dortmund sur les réseaux. Il n'a cependant pas encore dit quel serait son prochain club.

Julian Duranville et le Borussia Dortmund, c'est fini. On serait même tenté de dire que l'histoire d'amour n'a jamais rééllement commencé entre l'ailier belge et le club de la Ruhr. 

"Mon aventure au BVB est arrivée à son terme. Ce fut un honneur de porter ces couleurs et de représenter ce club. Je suis incroyablement reconnaissant envers toutes les personnes qui m'ont soutenu et aidé tout au long de ce parcours. Merci pour tout. Heja BVB", a publié le joueur de 20 ans sur ses réseaux sociaux.

Pas dans les plans de Kovac

Encore sous contrat jusqu'en 2028 avec les "Schwarz-Gelben", Julian Duranville n'entrait clairement pas dans les plans de Niko Kovac pour le nouvel exercice. Et ce n'est certainement pas son prêt moyen du côté du FC Bâle, lors des six derniers mois, qui allait lui offrir plus de considération de la part du technicien croate.

Julian Duranville, c'est l'histoire d'un flop spéculatif. Impressionnant pour ses débuts sous le maillot d'Anderlecht à seulement 16 ans, il est rapidement vendu après une demi-saison au club allemand en échange d'un chèque de 13 millions d'euros. Une opération win-win pense-t-on alors à l'époque, sachant que l'ailier n'a qu'une valeur marchande de 5 millions d'euros et que l'on estime qu'il quittera la Ruhr pour au moins le double quelques années plus tard.

Trop blessé, trop indiscipliné

Trop fragile, trop indiscipliné, trop faible tactiquement, il ne jouera que 691 minutes de jeu en 27 apparitions sous le maillot jaune et noir. Le tout pour un assist contre le Bayer Leverkusen en janvier 2025 et un but contre un modeste pensionnaire de D4 allemande lors d'un sombre premier tour de Coupe. C'était naturellement insuffisant pour séduire une direction qui a investi 13 millions d'euros sur votre talent.

Lors de son prêt en Suisse, il aura joué 829 minutes, soit plus que pendant toutes ses années à Dortmund. Mais avec seulement deux buts à son actif en championnat, il n'aura pas vraiment réussi à se relancer. "Duranville est un joueur de cirque, un joueur qui ne brille que par beau temps. Il est toujours là où il ne se passe rien", ira même jusqu'à dire un consultant suisse.

"Gone" with the Lyon

La rumeur l'envoie cependant depuis un moment du côté de l'Olympique Lyonnais qui aimerait le relancer en le faisant entrer en concurrence avec un autre Belge, Malick Fofana. Il y a une dizaine de jours, un accord autour d'un transfert à 5,5 millions d'euros aurait été trouvé entre les clubs. Comme les "Gones" ne peuvent pas augmenter leur masse salariale, ils doivent représenter une balance financière à la DNCG avant de pouvoir finaliser l'opération. 

L'annonce du divorce avec le Borussia Dortmund semble cependant indiquer que Lyon devrait être dans les clous et que le transfert sera annoncé très prochainement. 

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