Officiel : Ronald Koeman démissionne de son poste de sélectionneur des Pays-Bas

Après l'échec en 1/16e de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, Ronald Koeman a rendu son tablier.

Avant le coup d'envoi de cette Coupe du monde, l’objectif des Pays-bas n'était ni plus ni moins que le dernier carré. Alors, forcément, quand les "Oranje" se retrouvent à quai dès les 1/16e de finale après une élimination aux tirs au but contre le Maroc, c'est forcément le sélectionneur qui est pointé du doigt.

Un tirage au sort peu clément

Le tirage au sort n'avait pas été clément avec les Pays-Bas qui risquaient de tomber soit sur le Maroc, soit sur le Brésil en cas de qualification. Et pas de possibilité d'hériter d'un troisième de groupe.

Malgré un premier tour ponctué avec un 7/9 et 10 buts marqués, les hommes de Ronald Koeman ont eu du mal à donner le change contre les "Lions de l'Atlas" sur le plan offensif et ils se sont inclinés pour la 4e fois en 5 séances de tirs au but en Coupe du monde.

Vers une fin de carrière

"La nuit dernière, j'ai décidé de mettre un terme à mon passage en tant que sélectionneur des Pays-Bas", a écrit Ronald Koeman sur Instagram. "Nous rêvions tous d'écrire l'histoire pendant cette Coupe du monde mais cela n'a pas été le cas. Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, vous portez cette responsabilité. Je l'ai toujours ressentie et je la ressentirai toujours."

Il se dirige même vers la fin de sa carrière d’entraîneur, alors que sa femme souffre d’un cancer du sein chronique. "Le football a été toute ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand une personne que l’on aime de tout son cœur mène un dur combat, notre perspective change", a encore écrit Ronald Koeman.





Demi-finaliste de l'Euro 2024

Ronald Koeman, 63 ans, avait pris la tête des Pays-Bas en 2018 avant un intermède au FC Barcelone, l'un des clubs de sa carrière comme joueur, en 2020. Il avait fait son retour à la tête des "Oranje" en 2023, succédant à Louis van Gaal. Sous sa coupe, les Pays-Bas ont atteint les demi-finales de l'Euro en 2024 et la finale de la Ligue des Nations en 2019.

Son second passage est cependant jugé moins réussi que le premier, en raison d'un manque de résultats face aux meilleures nations. Parmi les successeurs potentiels, on cite Arne Slot, récemment limogé de Liverpool, Erik ten Hag, qui doit commencer comme directeur technique du FC Twente, Michael Reiziger, entraîneur des U21 et Peter Bosz, qui est à la tête du PSV Eindhoven).