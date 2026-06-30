"Nous avons joué sans Jeremy Doku" : Rudi Garcia ne se voile pas la face

Jeremy Doku n'est pas encore vraiment rentré dans son tournoi, c'est indéniable. Rudi Garcia est revenu sur la situation de son "facteur X".

Les Diables Rouges se sont qualifiés avec les honneurs pour les 16e de finale de la Coupe du Monde et ont même décroché la tête de leur poule... mais ce n'est pas avec l'aide de Jeremy Doku. L'ailier de Manchester City a vécu une phase de groupes très compliquée, perturbée par la naissance de son enfant et par des problèmes respiratoires.

"Mentalement, Jeremy va très bien. Il est aux anges depuis qu'il est papa, tout s'est très bien passé pour sa femme. Ce n'est pas le problème", entame Garcia, qui est très clair dans la foulée : "Le fait est que nous avons disputé toute cette phase de poules sans Jeremy Doku. Et ce alors qu'il a joué 2 de nos trois matchs", assène le sélectionneur. Un constat sans appel.

Jeremy Doku est "à 1000%" avec les Diables

"Le problème d'un joueur qui est au top, et Jeremy marchait sur l'eau avec Manchester City et en préparation... c'est que quand il est au pic de sa forme, il est proche d'avoir un souci derrière. Et c'est ce qui est arrivé à Jeremy", regrette Rudi Garcia. "Alors, quand il n'est plus à 100% médicalement ni physiquement, il ne peut plus aider son équipe. Je crois que c'est ce qui s'est passé face à l'Égypte".

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Le sélectionneur refuse par contre toute théorie selon laquelle Doku ne serait pas mentalement à 100% présent dans cette Coupe du Monde. "Il est ici à 1000% !", affirme Garcia. "Jeremy a une chance inouïe d'avoir pu assister à cette naissance. Je pensais qu'il ferait le trajet et verrait le bébé après. Je n'en revenais pas qu'il ait pu assister à l'accouchement, c'est une bénédiction. Bien sûr, ce n'est pas idéal de faire ces 11 heures de trajet et 9 heures de décalage aller-retour en quelques heures, mais je ne crois pas que ça l'a pénalisé".



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Désormais, on peut espérer que le "vrai" Jerre fasse son retour. "Jeremy s'est arrêté durant sept jours, ce n'est pas évident. Il avait besoin d'un peu de temps, et on l'a vu contre la Nouvelle-Zélande, c'était compliqué", reconnaît Rudi Garcia. On ne peut qu'espérer que désormais, face au Sénégal, le jeune papa lance enfin son tournoi...