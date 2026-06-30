L'Union déroule sur le terrain de Diegem pour son premier amical de la préparation

Le vice-champion de Belgique et vainqueur de la Coupe n'a fait qu'une bouchée de Diegem Sport, pensionnaire de division 2 amateurs, pour son premier match amical de la saison.

C'est dans leur nouvelle tunique de l'équipementier O'Neills que l'Union Saint-Gilloise se déplaçait à Diegem pour la première joute amicale de la préparation pour la nouvelle saison.

C'est avec deux de leurs nouvelles recrues dans le onze, le défenseur Nohim Chibani et le milieu de terrain Darius Olaru que les Bruxellois s'alignaient au coup d'envoi.

Quatre buts en première période

Sylla marquait le premier but du match de la tête après un corner avant que Khalaili n'en fasse de même sur une belle volée du pied droit au second poteau. Ivan Pavlic allumait ensuite le gardien de Diegem d'une frappe puissante pour le troisième pion des siens. Le premier acte se ponctuait avec une quatrième réalisation venue des pieds de Guilherme, à la réception d'un bon centre venu de la droite.

Biondic, Patris et Zorgane buteurs

En deuxième mi-temps, David Hubert changeait son onze et trois nouveaux arrivants, Nikki Havenaar, Ondrej Kricfalusi et Ilan Hurtevent effectuaient leurs premières foulées sous la liquette de la RUSG.

C'est Biondic, bien lancé en profondeur, qui plantera la 5e rose de l'après-midi, même si le gardien diegemois n'avait pas la main très ferme sur l'envoi. Louis Patris allait ensuite conclure son déboulé sur le flanc droit avec un 6e but sur lequel le portier local n'était à nouveau pas exempt de tout reproche. C'est Adem Zorgane, injustement oublié par Vladimir Petkovic dans la liste des 26 Algériens pour la Coupe du monde, qui marquait le 7e et dernier but des siens.





Du temps de jeu pour les nouvelles recrues

On tirera évidemment peu d'enseignements de cette rencontre qui aura surtout permis aux vainqueurs de la Coupe de Belgique de prendre du rythme et à leurs recrues de l'été de créer des automatismes avec leurs nouveaux partenaires.