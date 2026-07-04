Le jeu des chaises musciales : un ancien du Standard profite du départ forcé de Ronny Deila

Bernd Thijs a quitté le FC Györ pour le Maccabi Tel Aviv. L'entraîneur belge marche dans les pas de Steve Vanhaeren, qui a dû nommer un nouveau staff suite au départ de Ronny Deila.

Voilà deux ans que Bernd Thijs a quitté le Standard, où Carl Hoefkens l'avait amener pour palier le départ de l'éphémère Yaya Touré. Mais Hoefkens n'avait tenu que sept matchs avec Thijs comme adjoint. Conservé par Ivan Leko dans son staff dans un premier temps, l'ancien milieu de terrain de La Gantoise n'avait pas fait partie du casting pour la deuxième saison du Croate à Sclessin.

Il a alors rebondi en Hongrie, du côté du FC Györ, attiré par Steve Vanhaeren, le directeur sportif belge débarqué quelques mois plus tôt. Thijs a ainsi participé à l'éclosion de l'équipe, devenu sacrée championne de Hongrie devant Ferencváros, qui restait sur sept titres d'affilée.

La Belgian connexion de Györ reformée à Tel Aviv

Emmené par Nadhir Benbouali (buteur en Coupe du Monde avec l'Algérie), Györ se prépare aux tours préliminaires de la Ligue des Champions. Mais ce sera sans Bernd Thijs, qui ne sera pas de l'aventure. L'adjoint de 48 ans a en effet rejoint le Maccabi Tel Aviv, troisième du dernier championnat israélien.

Un départ qui n'est guère surprenant. Le nouveau directeur sportif du Maccabi n'est autre que Steve Vanhaeren, qui a fait fonctionner ses contacts pour étoffer le nouveau staff. Thijs sera le nouvel adjoint de Kenny Miller. Ce dernier était lui-même l'adjoint de Ronny Deila, qu'il a suivi en Israël après avoir déjà collaboré avec lui à Al-Wahda et Atlanta.



En mai dernier, Deila avait dû quitter son poste suite à une enquête le visant pour harcèlement sexuel sur une chauffeuse de taxi. A son départ, Miller a assuré l'intérim et a été conforté comme entraîneur principal pour la saison prochaine. Il manquait donc un adjoint, ce qui explique l'arrivée de Bernd Thijs, qui découvrira ainsi un nouveau championnat.