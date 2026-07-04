Charleroi en plante six, le Club de Bruges au petit trot, Felice Mazzù victorieux pour sa première

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Charleroi disputait ce midi le premier match de préparation de sa présaison. Les Zèbres ont livré une prestation concluante contre Tubize-Braine pour l'emporter 6-0. Eupen l'a également emporté pour la première de Felice Mazzù sur son banc.