Charleroi en plante six, le Club de Bruges au petit trot, Felice Mazzù victorieux pour sa première
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Charleroi disputait ce midi le premier match de préparation de sa présaison. Les Zèbres ont livré une prestation concluante contre Tubize-Braine pour l'emporter 6-0. Eupen l'a également emporté pour la première de Felice Mazzù sur son banc.
Le Club de Bruges également victorieux
Le Club de Bruges disputait cette après-midi le premier match de préparation de son été. Hasard du calendrier, les Blauw en Zwart défiaient Courtrai, leur adversaire de la journée d'ouverture du championnat. Privé de plusieurs internationaux présents à la Coupe du Monde, le Club s'est tout de même imposé 4-2. Adiany a pourtant mis Courtrai aux commandes, mais les hommes d'Ivan Leko ont inversé la tendance via Bjorn Meijer, Shandre Campbell, Ludovit Reis et Romeo Vermant. Les absences de plusieurs cadres ont ainsi permis à certains jeunes et certains remplaçants de s'illustrer, de bonne augure en ce début de préparation.
Off to a 𝘄𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 start. 💙🖤— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 4, 2026
Blauw-Zwart opent de voorbereiding met een 4-2-overwinning tegen KV Kortrijk. In de eerste oefenwedstrijd van het seizoen zette Blauw-Zwart een 0-1-achterstand om dankzij goals van Meijer, Campbell, Reis en Vermant. pic.twitter.com/acitdYDK51
Eupen s'impose pour la première de Mazzù
Quelques jours après son intronisation au Kehrweg, Felice Mazzù se tenait déjà sur le banc d'Eupen pour la première fois. Au menu de ce premier galop d'entraînement de la présaison, un match amical contre Groene Ster Heerlen, un club de quatrième division néerlandaise. Avec deux onzes totalement différents en première et en seconde mi-temps, Eupen s'est imposé 1-0. Le seul but de la rencontre est tombé peu après la reprise, des pieds de Logan Delaurier-Chaubet. D'ici la reprise de la D1B prévu le 15 août, Eupen a encore huit matchs amicaux pour monter en puissance. Le prochain aura lieu samedi prochain contre le FC Wegberg-Beeck, club de cinquième division allemande.
Charleroi disputait ce midi le premier match de préparation de sa présaison. Les Zèbres ont livré une prestation concluante contre Tubize-Braine pour l'emporter 6-0.
Après quelques jours d'entraînement sous les ordres de Mario Kohnen, confirmé comme entraîneur principal, l'heure du premier match amical a sonné. Sur le coup de 11h, les Zèbres ont croisé le fer avec Tubize-Braine, qui luttera à nouveau pour la montée en D1B dans les prochains mois.
Le Sporting a commencé avec un onze hybride, riche de quelques jeunes, d'éléments plus expérimentés et de la nouvelle recrue Séverin Nioule. Le premier but est tombé très rapidement : après six minutes, le jeune Ahmed Mulumba (19 ans) poussait la défense de Tubize au but contre son camp.
Peu après le quart d'heure, Mulumba inscrivait lui-même le deuxième but, profitant d'un magnifique mouvement dessiné par Amine Boukamir et Patrick Pflücke (17e, 2-0). Le score est resté en l'état jusqu'à la pause.
Le Sporting au petit trot
Charleroi a entamé la deuxième mi-temps avec un onze entièrement modifié (seul Martin Delavalée a conservé sa place). Mario Kohnen a également aligné un joueur en test. C'est du front d'Aurélien Scheidler qu'est venu le 3-0 à l'heure de jeu, avec la complicité d'une défense de Tubize très passive.
Prêté à Guingamp la saison dernière, Freddy Mbemba a lui aussi marqué des points en inscrivant un doublé en six minutes en début de dernier quart d'heure. Scheidler a ensuite soigné son capitale confiance en inscrivant le sixième et dernier but carolo dans les dix dernières minutes.
L'attaquant français aurait pourtant pu planter un triplé quelques instants plus tard grâce à un penalty obtenu par Kevin Van den Kerkhof, mais il n'a pas réussi à lui faire justice depuis les onze mètres. Sans conséquence pour les Zèbres, qui peuvent se montrer satisfaits de cette première sortie de l'été.
La composition de Charleroi :
Première mi-temps : Delavallée ; Piron, Keita, Ousou, Teugels ; Boukamir, Khalifi ; Pflücke, Colassin, Nioule ; Mulumba
Deuxième mi-temps : Delavallée ; Van den Kerkhof, Solheid, Nzita ; Kera, Lutte ; Bernier, Romsaas Mbemba, Scheidler (plus un joueur en test)
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