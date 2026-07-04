L'avantage des États-Unis face aux Diables ? "Nous pouvons maîtriser la Belgique et même la submerger"

La confiance en un exploit contre les Diables Rouges est particulièrement forte aux États-Unis. À l’approche des huitièmes de finale, plusieurs analystes vont même jusqu’à présenter l’équipe américaine comme favorite.

L’ancien international américain Stuart Holden, aujourd’hui l’un des analystes réguliers de Fox Sports, se montre particulièrement optimiste quant aux chances de son pays. Selon lui, la sélection américaine dispose d’une arme importante qui peut faire mal aux Diables. "Nous sommes athlétiquement meilleurs que la Belgique. C’est la force de notre équipe. Nous pouvons maîtriser la Belgique et littéralement la submerger", confie-t-il dans Het Nieuwsblad.

Le potentiel athlétique déterminant ?

Holden s’attend à ce que l’intensité physique soit un facteur décisif. "Techniquement, la Belgique a peut-être quelques joueurs individuellement un peu plus forts, mais notre esprit, notre identité, notre cohésion et surtout notre potentiel athlétique nous donnent un avantage. C’est pourquoi les États-Unis sont pour moi même de légers favoris."

Selon l’ancien milieu de terrain, la structure d’âge des deux sélections joue aussi un rôle. Il renvoie à la génération dorée belge, qui selon lui a vécu ses plus belles années. "En 2018, la Belgique avait une équipe fantastique avec des joueurs comme Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku et Eden Hazard.

"Aujourd’hui, les deux premiers sont toujours là, mais ce ne sont plus les mêmes joueurs. Plus un tournoi dure, plus cela joue selon moi en faveur des équipes dont les joueurs sont en plein pic physique. Cela vaut pour les États-Unis", poursuit-il.

Les États-Unis gonflés à bloc

Holden est ainsi content de voir la Team USA tomber sur la Belgique plutôt que sur le Sénégal. "Le Sénégal possède les mêmes qualités physiques que nous. La Belgique les a beaucoup moins. C’est pourquoi je pense que ce match nous convient mieux. Si nous parvenons à imposer notre intensité, nous avons une grande chance."



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Au-delà de l’aspect sportif, Holden compte aussi sur le soutien du public. Les huitièmes de finale se joueront à Seattle, où plus de 80.000 supporters américains sont attendus. "L’ambiance sera incroyable. L’hymne national résonnera très fort, le public jouera un rôle énorme. Un tel environnement peut influencer une rencontre. La Belgique n’affrontera donc pas seulement un adversaire solide, mais aussi une atmosphère particulièrement hostile". Voilà les Diables prévenus, le match s'annonce plus compliqué que l'amical de mars dernier, remporté sur le score de 2-5.