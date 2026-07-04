Les Diables Rouges ont fait trembler toute la Belgique... au sens propre

La remontada des Diables contre le Sénégal a littéralement fait trembler la terre. les sismomètres belges ont capté les vibrations des trois buts.

La Belgique revient de loin. Menés 0-2 par le Sénégal à quelques minutes de la fin, les Diables Rouges ont renversé le match pour s'imposer 3-2. Une fin de rencontre complètement folle, avec trois buts belges qui ont fait exploser le stade. Les célébrations ont provoqué des vibrations mesurables dans le sol.

Les buts belges font trembler le sol

L'Observatoire royal de Belgique a capté ces signaux. Leurs sismomètres, qui mesurent habituellement les tremblements de terre, ont enregistré des pics très nets causés par les sauts des supporters après les buts.

Le sismologue Koen Van Noten a expliqué à Het Nieuwsblad que les capteurs mesurent en continu les vibrations de la croûte terrestre. "Ces sismomètres sont conçus pour mesurer les séismes. Les capteurs mesurent l'énergie au sol 250 fois par seconde", a-t-il indiqué.

Quand beaucoup de personnes se mettent à sauter en même temps, suffisamment d'énergie est transmise au sol pour être enregistrée. De tels phénomènes ne se produisent pas tous les jours, mais ils sont parfois observés lors de grands concerts.

Bericht van de Koninklijke Sterrenwacht van België op Mastodon

"Onze seismometers hebben opnieuw op mooie wijze het ⚽️gespring van het Belgische publiek ⚽️ gemeten tijdens die waanzinnige 3-2-voetbalwedstrijd van gisteren!"



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— Frank Deboosere (@frankdeboosere) July 3, 2026

Des écrans géants avaient été installés un peu partout et les supporters se sont fait ressentir. À Uccle, Maaseik, Mons et Bree, des signaux similaires ont été observés après les buts.

Frank Deboosere a partagé ces mesures sur X, montrant comment l'euphorie se répercutait littéralement dans le sol. Un léger décalage était perceptible en Belgique. À Bruxelles, les sauts ont été enregistrés plusieurs minutes plus tard, sans doute en raison du retard de la diffusion télévisée.

Les Diables Rouges ont offert l'une des soirées les plus spectaculaires de ce Mondial et tout le pays a vibré. Place aux huitièmes de finale face aux États-Unis. Les supporters espèrent, une fois encore, pouvoir sauter de joie.