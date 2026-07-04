Les Diables Rouges ont fait trembler toute la Belgique... au sens propre

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Les Diables Rouges ont fait trembler toute la Belgique... au sens propre
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2654

La remontada des Diables contre le Sénégal a littéralement fait trembler la terre. les sismomètres belges ont capté les vibrations des trois buts.

La Belgique revient de loin. Menés 0-2 par le Sénégal à quelques minutes de la fin, les Diables Rouges ont renversé le match pour s'imposer 3-2. Une fin de rencontre complètement folle, avec trois buts belges qui ont fait exploser le stade. Les célébrations ont provoqué des vibrations mesurables dans le sol.

Les buts belges font trembler le sol

L'Observatoire royal de Belgique a capté ces signaux. Leurs sismomètres, qui mesurent habituellement les tremblements de terre, ont enregistré des pics très nets causés par les sauts des supporters après les buts.

Le sismologue Koen Van Noten a expliqué à Het Nieuwsblad que les capteurs mesurent en continu les vibrations de la croûte terrestre. "Ces sismomètres sont conçus pour mesurer les séismes. Les capteurs mesurent l'énergie au sol 250 fois par seconde", a-t-il indiqué.

Quand beaucoup de personnes se mettent à sauter en même temps, suffisamment d'énergie est transmise au sol pour être enregistrée. De tels phénomènes ne se produisent pas tous les jours, mais ils sont parfois observés lors de grands concerts.

Des écrans géants avaient été installés un peu partout et les supporters se sont fait ressentir. À Uccle, Maaseik, Mons et Bree, des signaux similaires ont été observés après les buts.

Frank Deboosere a partagé ces mesures sur X, montrant comment l'euphorie se répercutait littéralement dans le sol. Un léger décalage était perceptible en Belgique. À Bruxelles, les sauts ont été enregistrés plusieurs minutes plus tard, sans doute en raison du retard de la diffusion télévisée.

Les Diables Rouges ont offert l'une des soirées les plus spectaculaires de ce Mondial et tout le pays a vibré. Place aux huitièmes de finale face aux États-Unis. Les supporters espèrent, une fois encore, pouvoir sauter de joie.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Les Diables Rouges ont encore faim : "Un tournoi réussi ? Certainement pas"

Les Diables Rouges ont encore faim : "Un tournoi réussi ? Certainement pas"

10:00
Trois absents et non des moindres à l'entraînement des Diables : pas d'inquiétude ?

Trois absents et non des moindres à l'entraînement des Diables : pas d'inquiétude ?

06:00
Des chocs, des favoris et les Diables Rouges : les huitièmes de finale promettent du spectacle

Des chocs, des favoris et les Diables Rouges : les huitièmes de finale promettent du spectacle

09:07
Son dernier tournoi ? La fédération a prévu une réunion cruciale avec Thibaut Courtois

Son dernier tournoi ? La fédération a prévu une réunion cruciale avec Thibaut Courtois

23:10
La Colombie fait respecter la logique et rejoint les huitièmes de finale

La Colombie fait respecter la logique et rejoint les huitièmes de finale

08:30
L'un des plus beaux matchs du Mondial : l'Argentine a eu très chaud face au Cap-Vert

L'un des plus beaux matchs du Mondial : l'Argentine a eu très chaud face au Cap-Vert

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/07: Ferraro - Ejuke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/07: Ferraro - Ejuke

07:30
Un club de Pro League s'attaque à l'une des révélations de la Serie C

Un club de Pro League s'attaque à l'une des révélations de la Serie C

07:30
L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ

L'affaire qui agite la Pro League : un ancien de Charleroi va au clash avec son club pour forcer son départ

07:00
Le successeur d'Angulo ? Anderlecht sur les traces d'un ancien feu follet de l'Antwerp

Le successeur d'Angulo ? Anderlecht sur les traces d'un ancien feu follet de l'Antwerp

06:30
"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

"L’une des équipes favorites du tournoi" : Mauricio Pochettino prudent avant d'affronter la Belgique

19:00
La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !

La panenka de Mohamed Salah ! L'Egypte s'en sort au bout du suspense !

22:56
"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème

"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème

00:10
Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !

Huit joueurs contrôlés positif lors d'un contrôle antidopage à la Coupe du Monde !

22:00
"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique

"Elle vient de montrer au monde entier de quoi sont faits les champions" : Zlatan impressionné par la Belgique

17:40
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Smith - hokke - Brown - Beye

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Smith - hokke - Brown - Beye

21:00
Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte

Officiel : un dirigeant belge rejoint Arsenal par la grande porte

21:30
Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine

Le match d'une vie ? Un ancien joueur mystère de Charleroi pour écrire l'histoire contre l'Argentine

20:30
Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise

Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise

21:00
Une deuxième offre formulée : l'Union ne lâche pas sa nouvelle cible en défense

Une deuxième offre formulée : l'Union ne lâche pas sa nouvelle cible en défense

20:00
Une première depuis 2022 pour Felice Mazzù : "Je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait"

Une première depuis 2022 pour Felice Mazzù : "Je pense avoir retrouvé cette passion qui me caractérisait"

19:30
Officiel : un jeune attaquant prolonge au Standard

Officiel : un jeune attaquant prolonge au Standard

18:20
LIVE Coupe du monde 4/7

LIVE Coupe du monde 4/7

00:00
Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège

Coup dur pour le Brésil : un cadre à nouveau absent face à la Norvège

17:00
OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

OFFICIEL : le Bayern de Vincent Kompany accueille une révélation allemande

16:20
Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

Le Club Bruges mise sur un entraîneur qui a travaillé avec Guardiola et Kompany pour remplacer Jonas De Roeck

15:40
En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

11:00
Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

Seattle, trop "woke" pour Trump ? Le président ne soutiendra pas Team USA face aux Diables Rouges

03/07
OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

OFFICIEL : Anderlecht annonce le départ de Devon De Corte, qui se lance dans un défi à l'étranger

15:00
Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

Le nouvel entraîneur de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples est connu

14:35
"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

"Sorry, Rudi" : un site Internet permet de s'excuser auprès du sélectionneur des Diables

03/07
Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

Julian Nagelsmann est limogé de son poste de sélectionneur de l’Allemagne, Jürgen Klopp prêt à le remplacer ?

13:20
LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

LIVE Coupe du monde 3/7 : "Il n’y avait pas penalty", Luka Modrić critique la VAR

14:06
Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

Habib Beye pour remplacer Pape Thiaw au poste de sélectionneur du Sénégal ?

14:00
OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp prolonge son contrat

13:00
Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ? Analyse

Les Diables les avaient giflés en mars : qu'est-ce qui a changé aux USA ?

03/07
1

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 1-1P Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 1-1P Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-2 Norvège Norvège
France France 3-0 Suède Suède
Mexique Mexique 2-0 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 2-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 3-2* Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 3-0 Autriche Autriche
Portugal Portugal 2-1 Croatie Croatie
Suisse Suisse 2-0 Algérie Algérie
Australie Australie 1-1P Egypte Egypte
Argentine Argentine 3-2* Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 1-0 Ghana Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved